Tre incidenti in autostrada: traffico in tilt, feriti e lunghe code

Genova. Martedì difficile sulle autostrade liguri per diversi incidenti che si sono verificati tra A7 e A10.

Uno degli incidenti si è verificato poco prima delle 16 proprio sulla A7 Milano-Genova, tra Busalla e Bolzaneto, in cui è rimasto ferito un uomo di 40 anni soccorso e portato in codice rosso all’ospedale Galliera.

Gli altri due si sono invece verificati tra l’allacciamento A10/A7 e Pegli in direzione Ventimiglia, e subito dopo il ponte San Giorgio in direzione Genova.

A causare i maggiori problemi quello avvenuto sulla carreggiata in direzione Ventimiglia, che non ha causato feriti, fortunatamente, ma una coda di 5 km. In direzione Genova invece è rimasta ferita una persona dopo che la sua auto è finita di traverso sulla carreggiata. Le sue condizioni non sono gravi, ed è stata portata in ospedale in codice giallo.