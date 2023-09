Il complesso liberty della storica Scuola Sacro Cuore in vendita a 2,5 milioni di euro

Genova. Resta ancora in vendita su uno dei più noti siti che si occupano di compravendita immobiliare l’Istituto Sacro Cuore di via Lorenzo Stallo, a Castelletto: era il 2013 quando la storica scuola privata chiudeva i battenti, e a distanza di 10 anni dalla chiusura, e a sette mesi dal primo annuncio, resta ancora sul mercato al prezzo di 2,5 milioni di euro.

Il complesso viene definito sul sito “villa unifamiliare. Proponiamo operazione immobiliare di oltre 7.000 mq che si sviluppa su 3 edifici già collegati tra loro, portineria, rimessa, cappella, e parco circostante di oltre 9.000 mq – si legge nell’annuncio, pubblicato per la prima volta a marzo – Gli edifici, costruiti e decorati in stile liberty e razionalista per i fratelli Stallo come residenze famigliari all’inizio del XX secolo, hanno subito una trasformazioni negli anni ’30 in istituto scolastico religioso”.

Chi fosse interessato all’acquisto, però, deve tenere conto che esiste una destinazione d’uso: il piano regolatore, attualmente, prevede che la struttura venga appunto destinata a servizi, come per esempio una residenza per anziani, uno studentato o un luogo di culto, anche se non si escludono variazioni per un uso residenziale.

La villa storica del Sacro Cuore, storico istituto genovese, sorge sulle alture di Castelletto. Ai tempi dell’attività l’istituto comprendeva nido, scuola materna, primaria e una classe di scuola media. Nel 2013 erano 150 i bambini e i ragazzi che vi studiavano, una trentina gli insegnanti.