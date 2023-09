I giardini della Fiumara ostaggio di risse e spaccio, residenti esasperati: “Vogliamo più controlli”

Genova. Spaccio, risse tra fazioni rivali, lanci di pietre. Tutto a pochi passi dall’area giochi per bambini, davanti agli sguardi intimoriti dei cittadini che, temendo per la loro sicurezza, evitano di frequentare una delle poche zone verdi a disposizione nel quartiere. I giardini della Fiumara finiscono al centro dell’attenzione per i ripetuti episodi di degrado e violenza che vi si verificano, e che in molti casi coinvolgono ragazzi giovanissimi, spesso minori stranieri non accompagnati ospiti di strutture del territorio, che frequentano l’area.

L’allarme era stato diffuso anche sui social a fine agosto: “Il parco della Fiumara, unico polmone verde del nostro quartiere, che ospita anche un’area giochi per bambini, è oggetto negli ultimi tempi di frequentazioni poco raccomandabili, con spaccio e risse come quella avvenuta tra due fazioni straniere che si sono fronteggiate con bastoni e tirandosi le pietre che raccoglievano dalla stazione vicina, lanciandole giù dal voltino che sovrasta la Fiumara. Vorrei porre l’attenzione sul fatto che lo spaccio è sovrano in questi giardini, e chiedere consiglio su cosa si può fare”, chiedeva una residente di Sampierdarena su un gruppo di quartiere. Segnalazioni arrivate anche al presidente del Municipio, Michele Colnaghi, che ha anche incontrato una delegazione di cittadini per discutere della questione.

“Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di frequentatori del parco che ci segnalano episodi di spaccio e risse, naturalmente ho riferito alle forze dell’ordine e invitato i cittadini a sporgere denuncia – conferma – Questa settimana proprio a questo proposito ho ricevuto una delegazione di alcuni cittadini preoccupati e di conseguenza ho chiesto un incontro all assessore alla sicurezza Gambino che mi ha assicurato massimo impegno”.

Della situazione sono ben consapevoli appunto anche le forze dell’ordine, che nelle ultime settimane hanno aumentato i controlli. Tre giorni fa è anche scattato un blitz della polizia locale, che ha arrestato un cittadino egiziano sorpreso proprio a spacciare nei giardini: l’uomo aveva 10 grammi di hashish, 15 involucri contenenti cocaina, un coltellino e svariate banconote di piccolo taglio, e nella stessa area in cui è avvenuto il fermo sono stati trovati anche un coltello con una lama di 18 centimetri, un bilancino di precisione e circa 40 grammi di hashish.

Controlli che verranno con tutta probabilità aumentati, nella speranza che possano fungere da deterrente e consentire così ai cittadini di frequentare in sicurezza i giardini: “Il parco della Fiumara è un polmone verde importante frequentato da proprietari dei cani e bambini – conclude Colnaghi – e di certo non possiamo lasciarlo in mano a pochi sbandati”.