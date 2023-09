Challenger di Genova, l’aggiornamento: undici italiani nel tabellone principale

Genova. Domenica prenderanno il via le qualificazioni a Valletta Cambiaso per la diciannovesima edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, che terminerà domenica 10 settembre.

Sono ore cruciali per la composizione della lista dei partecipanti; sia per Genova sia per gli altri cinque tornei Challenger che si disputeranno in contemporanea: Sevilla, Shanghai, Tulln, Istanbul, Cassis. Nel frattempo, nel circuito maggiore, proseguono gli US Open, torneo del Grande Slam la cui seconda settimana sarà in contemporanea con l’evento genovese.

Dall’Aon Open Challenger si sono cancellati Bernabe Zapata Miralles, Marco Cecchinato ed Edoardo Lavagno. Sono quindi certi di entrare nel tabellone principale Francesco Maestrelli, Salvatore Caruso e Valentin Vacherot. C’è spazio anche per Kyrian Jacquet e Stefano Napolitano come special exempt.

Al momento, pertanto, la testa di serie numero uno sarebbe il russo Alexander Shevchenko, numero 83 del ranking ATP, seguito da Federico Coria e Thiago Seyboth Wild. Restano però da assegnare tre wild card, che non sono state ancora rese note dagli organizzatori. A completare il lotto dei trentadue nel main draw, ci saranno sei qualificati.

Ecco i 23 tennisti attualmente in tabellone, con la posizione di classifica:

83 Alexander Shevchenko (Rus)

91 Federico Coria (Arg)

106 Thiago Seyboth Wild (Bra)

112 Zsombor Piros (Hun)

118 Thiago Monteiro (Bra)

125 Benoit Paire (Fra)

146 Fabio Fognini (Ita)

163 Andrea Vavassori (Ita)

169 Matteo Gigante (Ita)

172 Francesco Passaro (Ita)

193 Franco Agamenone (Ita)

196 Riccardo Bonadio (Ita)

209 Nerman Fatic (Bih)

212 Duje Ajdukovic (Cro)

220 Andrea Pellegrino (Ita)

221 Francesco Maestrelli (Ita)

224 Nicholas David Ionel (Rom)

227 Marco Trungelliti (Arg)

233 Stefano Travaglia (Ita)

283 Salvatore Caruso (Ita)

297 Stefano Napolitano (Ita)

306 Kyrian Jacquet (Fra)

309 Valentin Vacherot (Mon)

Gli alternates, ovvero i prossimi a subentrare nel tabellone principale, nell’ordine:

286 Nino Serdarusic (Cro)

300 Calvin Hemery (Fra)

295 Alexander Weis (Ita)

332 Mathys Erhard (Fra)

357 Chun-Hsin Tseng (Tpe)

289 Giovanni Fonio (Ita)

313 Maks Kasnikowski (Pol)

333 Louis Wessels (Ger)

461 Carlos Lopez Montagud (Esp)

377 Marko Topo (Ger)

383 Lucas Gerch (Ger)

326 Maxime Janvier (Fra)

347 Filip Cristian Jianu (Rom)

340 Enrico Dalla Valle (Ita)

314 Marius Copil (Rom)

336 Carlos Sanchez Jover (Esp)

352 Viktor Durasovic (Nor)

331 Matteo Martineau (Fra)

358 Gastao Elias (Por)

I primi iscritti al tabellone di qualificazione:

289 Giovanni Fonio (Ita)

310 Gabriel Debru (Fra)

331 Matteo Martineau (Fra)

357 Chun-Hsin Tseng (Tpe)

369 Remy Bertola (Sui)

372 Miljan Zekic (Srb)

385 Samuel Vincent Ruggeri (Ita)

387 Giovanni Oradini (Ita)

390 Francesco Forti (Ita)

421 Hady Habib (Lib)

436 Marcello Serafini (Ita)

452 Lorenzo Rottoli (Ita)