Aon Open Challenger: Zekic elimina Paire, bene le altre teste di serie

Genova. Lunghissima giornata sui campi di Valletta Cambiaso, martedì 5 settembre. Iniziata alle ore 10 e terminata dopo le 23, ha visto disputarsi ben sedici incontri, ovvero un quarto delle partite complessive che, tra qualificazioni e tabelloni principali, scriveranno l’esito della diciannovesima edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina di Genova.

Tanti gli incontri combattuti, terminati al terzo set. In particolare, Alexander Shevchenko e Thiago Seyboth Wild, rispettivamente testa di serie numero 1 e 3, hanno ceduto il primo parziale, vincendo poi in rimonta. Anche Thiago Monteiro, detentore del torneo e numero 5 del seeding, ha avuto bisogno di tre set per passare il turno. Successi in due set per Federico Coria, Fabio Fognini e Andrea Vavassori.

L’unica testa di serie uscita di scena è Benoit Paire, peraltro sconfitto da un lucky loser, Miljan Zekic. Anche Hady Habib, Andrea Picchione, Stefano Napolitano, Giovanni Oradini e Lorenzo Rottoli hanno superato un avversario che li precede nel ranking Atp.

I risultati dei sedicesimi di finale (tra parentesi nazionalità, ranking Atp ed eventuale testa di serie):

Alexander Shevchenko (Rus, 83) (1) b. Marcello Serafini (Ita, 436) 26 76 63

Chun-Hsin Tseng (Tpe, 357) b. Federico Iannaccone (Ita, 529) 62 60

Lorenzo Rottoli (Ita, 452) b. Francesco Maestrelli (Ita, 221) 63 36 63

Thiago Monteiro (Bra, 118) (5) b. Stefano Travaglia (Ita, 233) 62 16 64

Zsombor Piros (Hun, 112) (4) b. Andrea Pellegrino (Ita, 220) 76 63

Francesco Passaro (Ita, 172) b. Kyrian Jacquet (Fra, 306) 64 60

Giovanni Oradini (Ita, 387) b. Salvatore Caruso (Ita, 283) 63 16 63

Fabio Fognini (Ita, 146) (7) b. Valentin Vacherot (Mon, 309) 75 64

Miljan Zekic (Srb, 372) b. Benoit Paire (Fra, 125) 67 64 63

Stefano Napolitano (Ita, 297) b. Matteo Gigante (Ita, 169) 63 61

Andrea Picchione (Ita, 623) b. Enrico Dalla Valle (Ita, 340) 60 16 61

Thiago Seyboth Wild (Bra, 106) (3) Riccardo Bonadio (Ita, 196) 46 76 61

Andrea Vavassori (Ita, 163) (8) b. Duje Ajdukovic (Cro, 212) 76 62

Franco Agamenone (Ita, 193) b. Giovanni Fonio (Ita, 289) 76 46 63

Hady Habib (Lib, 421) b. Nicholas David Ionel (Rom, 224) 63 76

Federico Coria (Arg, 91) (2) b. Nino Serdarusic (Cro, 286) 75 64

Gli ottavi di finale:

Alexander Shevchenko (Rus, 83) (1) – Chun-Hsin Tseng (Tpe, 357)

Lorenzo Rottoli (Ita, 452) – Thiago Monteiro (Bra, 118) (5)

Zsombor Piros (Hun, 112) (4) – Francesco Passaro (Ita, 172)

Giovanni Oradini (Ita, 387) – Fabio Fognini (Ita, 146) (7)

Miljan Zekic (Srb, 372) – Stefano Napolitano (Ita, 297)

Andrea Picchione (Ita, 623) – Thiago Seyboth Wild (Bra, 106) (3)

Andrea Vavassori (Ita, 163) (8) – Franco Agamenone (Ita, 193)

Hady Habib (Lib, 421) – Federico Coria (Arg, 91) (2)

Il tabellone del doppio, ottavi di finale:

Andrea Pellegrino (Ita) / Andrea Vavassori (Ita) (1) b. Enrico Dalla Valle (Ita) / Stefano Travaglia (Ita) 62 62

Volodoymyr Uzhylovskyi (Ukr) / Samuel Vincent Ruggeri (Ita) – Riccardo Bonadio (Ita) / Salvatore Caruso (Ita)

Constantin Frantzen (Ger) / Hendrik Jebens (Ger) (3) – Andrea Arnaboldi (Ita) / Federico Arnaboldi (Ita)

Ivan Sabanov (Cro) / Matej Sabanov (Cro) b. Francesco Maestrelli (Ita) / Filippo Romano (Ita) 46 64 12-10

Francesco Forti (Ita) / Julian Ocleppo (Ita) b. Marco Bortolotti (Ita) / Francesco Passaro (Ita) 75 61

Filip Bergevi (Swe) / Ruben Gonzales (Fil) – Ivan Liutarevich (Blr) – Vladyslav Manafov (Ukr) (4)

Giovanni Fonio (Ita) / Alexandru Jecan (Rom) – Thiago Monteiro (Bra) / Thiago Seyboth Wild (Bra)

Giovanni Oradini (Ita) / Lorenzo Rottoli (Ita) – Evan King (Usa) / Reese Stalder (Usa) (2)

Oggi, a partire dalle ore 12, sono in programma quattro incontri di singolo e cinque di doppio.