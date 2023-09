Aon Open Challenger: Tseng elimina Shevchenko, bene Vavassori e Napolitano

Genova. Si sono completati gli ottavi di finale del singolo e i quarti di finale del doppio del 19° Challenger di Genova, Memorial Giorgio Messina.

Nella competizione individuale, che ha visto disputarsi, sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso, quattro partite ieri ed altrettante oggi, esce di scena il numero 1 del torneo Alexander Shevchenko, superato in 3 set da Chun-Hsin Tseng.

Avanzano tutte le altre teste di serie, vittoriose tutte in 2 set fatta eccezione per Zsombor Piros, che ha prevalso al terzo su Francesco Passaro. Tre i tennisti italiani rimasti in corsa: Fabio Fognini, Andrea Vavassori e Stefano Napolitano, vittorioso su Miljan Zekic nel match serale.

Nel doppio approda in semifinale solamente una coppia testa di serie, la numero 1, composta da Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori.

Il tabellone del singolo, ottavi di finale:

Chun-Hsin Tseng (Tpe, 357) b. Alexander Shevchenko (Rus, 83) (1) 36 75 61

Thiago Monteiro (Bra, 118) (5) b. Lorenzo Rottoli (Ita, 452) 63 62

Zsombor Piros (Hun, 112) (4) b. Francesco Passaro (Ita, 172) 63 36 62

Fabio Fognini (Ita, 146) (7) b. Giovanni Oradini (Ita, 387) 60 63

Stefano Napolitano (Ita, 297) b. Miljan Zekic (Srb, 372) 63 64

Thiago Seyboth Wild (Bra, 106) (3) b. Andrea Picchione (Ita, 623) 64 76

Andrea Vavassori (Ita, 163) (8) b. Franco Agamenone (Ita, 193) 61 62

Federico Coria (Arg, 91) (2) b. Hady Habib (Lib, 421) 64 63

I quarti di finale:

Chun-Hsin Tseng (Tpe, 357) – Thiago Monteiro (Bra, 118) (5)

Zsombor Piros (Hun, 112) (4) – Fabio Fognini (Ita, 146) (7)

Stefano Napolitano (Ita, 297) – Thiago Seyboth Wild (Bra, 106) (3)

Andrea Vavassori (Ita, 163) (8) – Federico Coria (Arg, 91) (2)

Il tabellone del doppio, ottavi di finale:

Andrea Pellegrino (Ita) / Andrea Vavassori (Ita) (1) b. Enrico Dalla Valle (Ita) / Stefano Travaglia (Ita) 62 62

Volodoymyr Uzhylovskyi (Ukr) / Samuel Vincent Ruggeri (Ita) b. Riccardo Bonadio (Ita) / Salvatore Caruso (Ita) 64 63

Constantin Frantzen (Ger) / Hendrik Jebens (Ger) (3) b. Andrea Arnaboldi (Ita) / Federico Arnaboldi (Ita) 64 63

Ivan Sabanov (Cro) / Matej Sabanov (Cro) b. Francesco Maestrelli (Ita) / Filippo Romano (Ita) 46 64 12-10

Francesco Forti (Ita) / Julian Ocleppo (Ita) b. Marco Bortolotti (Ita) / Francesco Passaro (Ita) 75 61

Ivan Liutarevich (Blr) – Vladyslav Manafov (Ukr) (4) b. Filip Bergevi (Swe) / Ruben Gonzales (Fil) 75 63

Thiago Monteiro (Bra) / Thiago Seyboth Wild (Bra) b. Giovanni Fonio (Ita) / Alexandru Jecan (Rom) 76 76

Giovanni Oradini (Ita) / Lorenzo Rottoli (Ita) b. Evan King (Usa) / Reese Stalder (Usa) (2) 36 76 10-8

I quarti di finale:

Andrea Pellegrino (Ita) / Andrea Vavassori (Ita) (1) b. Volodoymyr Uzhylovskyi (Ukr) / Samuel Vincent Ruggeri (Ita) 36 76 10-3

Ivan Sabanov (Cro) / Matej Sabanov (Cro) b. Constantin Frantzen (Ger) / Hendrik Jebens (Ger) (3) 76 36 10-4

Francesco Forti (Ita) / Julian Ocleppo (Ita) b. Ivan Liutarevich (Blr) – Vladyslav Manafov (Ukr) (4) 36 63 13-11

Giovanni Oradini (Ita) / Lorenzo Rottoli (Ita) b. Thiago Monteiro (Bra) / Thiago Seyboth Wild (Bra) rit.

Le semifinali:

Andrea Pellegrino (Ita) / Andrea Vavassori (Ita) (1) – Ivan Sabanov (Cro) / Matej Sabanov (Cro)

Francesco Forti (Ita) / Julian Ocleppo (Ita) – Giovanni Oradini (Ita) / Lorenzo Rottoli (Ita)

Domani, venerdì 8 settembre, si giocheranno i quarti di finale del singolo e le semifinali del doppio.