Al Ducale dal 15 ottobre arriva la mostra Calvino Cantafavole

Genova. “Genova Capitale italiana del libro 2023 celebra uno dei figli più illustri della nostra terra, Italo Calvino: lo fa con una scenografica mostra allestita nel centenario della nascita dal titolo ‘Calvino Cantafavole’. L’esposizione, al via dal 15 ottobre, racconta il rapporto di questo scrittore straordinario con la fiaba, in un viaggio nel suo immaginario attraverso le opere di tanti artisti che con Calvino hanno collaborato, che a lui si sono ispirati o che sono stati fonti di ispirazione”. Così il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Un’opportunità unica per andare a scoprire o ad approfondire la conoscenza di Calvino, autore di libri indimenticabili e solido punto di riferimento culturale ancora oggi, una figura che pur avendo vissuto gran parte della sua vita a Roma non dimenticò mai la Liguria, sua terra d’origine – aggiunge Toti – : l’amore per la sua terra, per la Sanremo della sua infanzia trasuda infatti nelle magnifiche pagine del Barone rampante, in quelle vibranti del Sentiero dei nidi di ragno, veri capolavori della letteratura del ‘900”.

La mostra, sostenuta da Regione Liguria, Comune di Genova con Fondazione Palazzo Ducale, è organizzata dalla casa editrice Electa in collaborazione con le Scuderie del Quirinale, Teatro della Tosse e Lele Luzzati Foundation, si terrà nella Loggia degli Abati di Palazzo Ducale fino al 7 aprile 2024 ed è curata da Eloisa Morra e Luca Scarlini.

“Dopo il grande successo della mostra Superbarocco, Regione Liguria, Comune di Genova e Palazzo Ducale continuano la loro fruttuosa collaborazione con le Scuderie del Quirinale – aggiunge Toti – Palazzo Ducale si conferma polo culturale di altissimo profilo, capace stagione dopo stagione di ospitare esposizioni di grande prestigio che richiamano ogni volta un foltissimo pubblico. La mostra è divisa in 6 percorsi e ospiterà, tra l’altro, le opere del sanremese Antonio Rubino – spiega Toti – Oltre a questo, darà ampio spazio alla lunga collaborazione tra Calvino e un altro ligure, Emanuele Luzzati, oltre ad approfondire il tema della fiaba in Calvino nei rapporti con la musica, la televisione e il teatro”. Parallelamente alla mostra nella Loggia degli Abati, Casa Luzzati offrirà un approfondimento del lavoro del grande illustratore per Calvino con oltre 100 opere originali.

“Nel contesto delle celebrazioni per i 100 anni della nascita di Calvino – conclude Toti – anche Roma, città d’adozione dello scrittore, lo celebra proprio alle Scuderie del Quirinale con la mostra dal titolo Favoloso Calvino, con la collaborazione di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Palazzo Ducale: dal 13 ottobre 2023 al 4 febbraio 2024 un percorso espositivo anche qui di grandissimo fascino dedicato al rapporto tra Calvino e l’arte del secolo che, con la sua penna, ha contribuito a delineare, il ‘900. Due mostre, quella romana e quella genovese, che dialogano l’una con l’altra permettono di andare alla scoperta di un autore che non smette di ammaliare generazioni di lettori”.