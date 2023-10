Toti: “La cultura in Liguria vale 30 milioni di investimenti, sarà un autunno di grandi eventi”

Genova. “In Liguria la cultura vale oltre 30 milioni di investimenti, numeri che confermano gli sforzi compiuti in uno dei comparti più dinamici e competitivi del Paese”. Così il presidente ligure Giovanni Toti alla vigilia di una settimana all’insegna della cultura che culminerà con la Liguria protagonista a Genova e Roma nel nome di Italo Calvino insieme ai Rolli Days d’autunno nel capoluogo ligure.

“Agli 8 milioni di contributo ordinario e di investimenti a valere sul Fondo Strategico Regionale, si aggiungono i 18 milioni di fondi Pnrr e i 4,4 milioni all’interno del pacchetto di Fondi Fsc per il recupero delle antiche architetture e l’adeguamento alla sicurezza dei teatri liguri, come il Carlo Felice e il Sant’Agostino, stanziati in seguito all’accordo di programmazione siglato dalla premier Giorgia Meloni – ricorda Toti -. Anno dopo anno, mese dopo mese, la centralità dei poli culturali liguri si esprime in tutta la sua forza, da un lato consolidando milestone internazionali come l’apertura dei palazzi dei Rolli Patrimonio dell’Umanità Unesco e delle preziose ville suburbane, dall’altro entrando in un circuito di eventi diffusi come può essere il centenario di Calvino, che ha saputo unire Genova e Roma. Sullo sfondo di questi eventi non può che esserci il tema di Genova Capitale Italiana del Libro, città dove si sta peraltro svolgendo con presenze record il Book Pride a conferma della ricca programmazione di eventi culturali anche in autunno, ai quali seguirà in primavera la partecipazione della Liguria al Salone Internazionale del Libro di Torino”.

I primi appuntamenti sono nel solco della tradizione, con il Teatro Nazionale di Genova, che giovedì 12 ottobre presenterà al Modena “La vida es sueño” di Pedro Calderon de la Barca, interpretato dagli attori della Compañia Nacional de Teatro Clasico di Madrid e con regia internazionale di Declan Donnellan. Sempre giovedì si terrà l’anteprima della mostra alle Scuderie del Quirinale dedicata al centenario della nascita di Italo Calvino, evento nazionale inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale parteciperanno anche Regione Liguria e Comune di Genova. Un percorso letterario che approderà a Palazzo Ducale domenica 15 ottobre con la mostra-laboratorio “Calvino cantafavole”. Venerdì 13 ottobre sarà la volta della prima della stagione lirica del Teatro Carlo Felice di Genova con l’opera A Midsummer Night’s Dream di Benjamin Britten e tratta dalla celebre commedia di Shakespeare. Sempre venerdì, inaugurerà anche l’edizione dei Rolli Days incentrata su Genova Capitale Italiana del Libro 2023 dal tema “Sfogliare la storia”.

“Grande attenzione è stata riservata anche ai cartelloni dei teatri liguri – conclude Toti –. In particolare, Teatro Carlo Felice e Teatro Nazionale contano insieme un investimento di circa 4 milioni e 650 mila euro per il 2023. Stiamo parlando del sostegno a stagioni prestigiose in grado di contribuire al rilancio del teatro in Liguria aprendosi anche alle nuove generazioni e rivolgendosi non solo ai genovesi, ma anche ai tanti turisti che scelgono le nostre città, come dimostra per esempio la strada tracciata da Davide Livermore, confermato alla guida del Teatro Nazionale. Opera, musica, balletto, sono da sempre fiori all’occhiello della nostra storia e siamo orgogliosi di sostenere come Regione Liguria la piena rinascita delle arti”.

“L’autunno genovese prende forma – aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci – con una serie di eventi culturali di altissimo livello. Quella che inizia oggi è una settimana dove arte, letteratura e teatro saranno i grandi protagonisti della nostra città. In pochi giorni genovesi e turisti potranno osservare le meraviglie dei Rolli Days e dell’inedita mostra dedicata a Italo Calvino a Palazzo Ducale. Il Teatro Carlo Felice e il Teatro Nazionale sono pronti a inaugurare la nuova stagione, ma sarà solo il primo atto di un cartellone di altissimo livello. Sabato sarà anche la giornata di apertura del Premio Paganini, un altro appuntamento imperdibile. Genova Capitale del Libro ha visto anche in questi giorni il Book Pride e molti altri eventi in grado di attirare tantissimi appassionati. Ma la nostra città sarà protagonista anche a Roma, con l’apertura della mostra dedicata a Calvino alle Scuderie del Quirinale. Siamo orgogliosi di tutte queste grandi iniziative: un fermento culturale in continua crescita ed evoluzione”.