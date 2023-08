Travolto dal pullman in A12: la vittima è Gian Franco Baldinotti, manager milanese con la passione per le moto

Genova. Dopo diverse ore di coda era appena ripartito per il suo viaggio quando, dopo una collisione con una macchina in fase di sorpasso, la sua moto è finita sotto un pullman che viaggiava dietro di lui, rimanendone travolto. Questa la tragica dinamica dell’incidente mortale di questo pomeriggio sulla A12 dove ha perso la vita Gian Franco Baldinotti, manager milanese in viaggio oggi con la sua Harley Davidson sulle autostrade genovesi.

Gian Franco era un manager affermato nel campo delle assicurazioni, operativo nel milanese e in tutta il Nord Italia. Anni di esperienza, sempre con il pallino dell’innovazione applicata al suo ramo di lavoro: dal 2018 era il direttore marketing e comunicazione della Vittoria Assicurazioni spa, dove aveva iniziato la sua carriera nel 1994.

Appassionato di moto, con la sua Harley Davidson girava spesso il paese. Ma le due ruote non erano la sua unica passione: musicista amatoriale, con la sua chitarra aveva partecipato al Rockin 1000 di Firenze nel 2018.

Genova per lui non era un città qualunque, visto che presso l’ateneo del capoluogo ligure aveva conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica. Ma non solo: nel 1978 era stato volontario con la Croce Rossa Italiana per aiutare la popolazione della Valle Stura nella disastrosa alluvione che colpì quell’anno Rossiglione e tutta la vallata.