Genoa-Fiorentina: via alla vendita dei biglietti per la prima al “Ferraris”

Genova. È partita oggi (14 agosto), alle ore 15:00, la prevendita per i biglietti di Genoa – Fiorentina, partita che segnerà il debutto delle due squadre nella Seria A 2023-24 e soprattutto il ritorno “tra i grandi” per il Grifone.

In città si respira grande entusiasmo, lo dimostra il record di abbonamenti: più di 27mila, non era mai successo nella storia rossoblù che ora sono nella top 5 delle piazze italiane per numero di abbonamenti e posti assegnati. Per questo, in via eccezionale, il club ha deciso di prolungare la campagna “bellissimA” fino a sabato 19 agosto, proprio il giorno della sfida contro i Viola (ore 20:45). E di tenere aperto il Ticket Office al Porto Antico anche a Ferragosto (orario continuato dalle 10:00 alle 19:00).

Qui, così come online sulla rete Vivaticket, da oggi è possibile acquistare anche i biglietti per Genoa – Fiorentina. I prezzi (al netto delle commissioni web e rivendite) partono da un minino di 25€ (U16: € 15) per Settore Ospiti, Gradinata Laterale, ad un massimo di 100€ (U16: € 50) per la Tribuna Inferiore. Gradinata Zena al costo di 30€ (U16: € 15) e Distinti di 60€ (U16: € 30).

Il Genoa informa che le biglietterie dello stadio in via Monnet, lato Tribuna, saranno aperte nel match-day dalle ore 15:45. E’ indicato presentarsi al “Ferraris” con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio della partita, per facilitare le procedure di controllo ai varchi e ridurre i tempi di attesa per l’ingresso.