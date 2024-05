Il Viaggio di Victor, applausi al debutto nazionale per il testo diretto da Livermore

Genova. C’è la musica, un disegno sonoro (di Edoardo Ambrosio) costante che aumenta l’inquietudine e la tensione o fa commuovere ed è elemento importantissimo per la recitazione dei due attori in scena. Ci sono i colori o la loro assenza: il bianco e nero prevalgono, con qualche eccezione in rosso e in azzurro in momenti determinati del testo, grazie alle grafiche video dei D-Wok. C’è una scenografia minimal (di Davide Livermore e Lorenzo Russo Rainaldi) formata da tre sedute-parallelepipedo e uno specchio sospeso che offre la possibilità di ‘inquadrature’ e illusioni ottiche cinematografiche.

C’è un piano leggermente inclinato. Sono tutti elementi che il Davide Livermore regista di prosa ama e interpreta in variazioni legate al testo che ogni volta decide di mettere in scena.

Questa volta si tratta del Viaggio di Victòr, prima nazionale del testo di Nicolas Bedos, tradotto da Monica Capuani, che ha debuttato con successo e gradimento di pubblico al Teatro Modena di Sampierdarena, ultima produzione stagionale, la trentesima, del Teatro Nazionale di Genova (in co-produzione con il Teatro di Napoli, repliche sino al 19 maggio con inizio alle 20.30, giovedì e sabato ore 19.30, domenica ore 16. Lunedì riposo).

Ci sono soprattutto due attori straordinari: Linda Gennari e Antonio Zavatteri (vestiti Armani), ineccepibili e bravissimi nell’ora e mezza di spettacolo a cambiare la voce, i gesti, a seconda di quanto richiesto da un testo che è un viaggio a ritroso nel cercare di ritrovare la memoria di Victor, dopo un brutto incidente stradale che lo ha lasciato illeso ma senza ricordi.

Il trauma è psicologico e una donna che a poco a poco scopriremo chi sia, cerca di riattivare la memoria di Victor. Una donna che sembra sapere più di quello che comunica a quello che sembra a tutti gli effetti un paziente e invece è qualcosa di più.

Lei lascia trasparire tutte le emozioni, attraverso le lacrime che Gennari mostra lungo quasi tutta la rappresentazione. Lui è freddo, respingente, salvo momenti di vero e proprio incendio quando è il momento dei riferimenti al passato.

Si arriva alla terribile rivelazione che è anche una liberazione forse, e a un momento di grande poesia e commozione con Diego Cerami in video, con cui i due attori interagiscono proprio grazie al gioco di specchi e dopo il bianco e nero e le linee squadrate, dopo le fiammate violente, c’è spazio per ripartire e rifiorire.