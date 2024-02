Minori in Rete, allerta anche in Liguria tra vecchie e nuove minacce: “Adescamento online, sex extorsion e social challenge”

Genova. Si abbassa sempre di più l’età media dei bambini e dei ragazzi che utilizzano smartphone, tablet e pc, e si allarga sempre di più il gap tra loro e chi – genitori e insegnanti, in primis – dovrebbero vigilare su di loro per evitare che incorrano in minacce e pericoli. Il quadro emerge, chiaramente, in occasione del Safer Internet Day, la giornata che ricorre il 6 febbraio, istituita e promossa dall’Unione Europea, per riflettere sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere utilizzando la Rete.

Come sottolinea anche Save the Children, nonostante la legge preveda che un utente possa avere accesso ai social media solo dopo aver compiuto 13 anni, la realtà mostra una presenza massiccia di preadolescenti che hanno aperto un profilo indicando un’età maggiore o hanno usato quello di un adulto, spesso un genitore più o meno consapevole. Un fenomeno di cui sono ben consapevoli anche gli esperti della Polizia Postale, che oltre a lavorare sulla repressione dei reati che vengono commessi ai danni di minori online si occupano anche di prevenzione, tra informazione e sensibilizzazione, e di monitoraggio delle infinite maglie della Rete.

Ciò che emerge chiaramente anche in Liguria è che il principale reato di cui sono vittima i minori online è l’adescamento, seguito dalla sex extorsion (la richiesta di denaro in cambio della mancata pubblicazione di foto intime o compromettenti) e dal cyberbullismo. E se è vero che questi reati hanno subìto un’accelerazione in pandemia, e che nel corso del 2023 tutte le statistiche sembrano avere registrato una lieve flessione, l’attenzione resta altissima con l’obiettivo di tutelare le fasce più fragili – ma anche quelle più smart – degli utilizzatori della Rete.

“Bambini e adolescenti sono molto attratti dalla tecnologia e imparano velocemente a usarla – spiega Alessandro Carmeli, primo dirigente del Centro operativo per la sicurezza cybernetica di Genova – mentre i genitori sono spesso molto meno social e smart, e utilizzano altre piattaforme. In questo divario generazionale, il bambino e l’adolescente non vedono punto di riferimento nell’adulto, il che comporta una mancanza di confronto e di comunicazione”. Questo gap emerge in modo evidente anche soltanto prendendo in considerazione le piattaforme social utilizzate: se gli adulti tendono a preferire social come Facebook o Instagram, adolescenti e preadolescenti sono più attivi su TikTok o Telegram, tanto per citarne alcuni.

“Il secondo aspetto che non va sottovalutato – prosegue Carmeli – è l’accelerazione nella comprensione dell’uso degli strumenti digitali. Il primo contatto avviene sempre più precocemente, e il tempo necessario per imparare a padroneggiare i dispositivi nei più giovani è minore rispetto agli adulti. I genitori quindi non soltanto possono, ma devono controllare cellulare e computer dei figli”. L’adescamento online per lo sfruttamento sessuale resta uno dei principali pericoli della Rete per i minori: “Molti adulti sfruttano gli schermi per avvicinare e interagire con i minori senza filtri, e il minore non ha ovviamente le conoscenze o le competenze necessarie a tutelarsi. Pensa di stare a casa tranquillo, a distanza di sicurezza, ma ciò che noi teniamo a ribadire negli incontri di sensibilizzazione è che non si può mai sapere cosa c’è dall’altra parte, e che il virtuale è reale. Internet in parte è anonimo, chiunque può dire di essere chiunque, ed è facile superare le barriere”.

Nel 2023 le segnalazioni e le denunce per reati di adescamento online sono leggermente diminuite rispetto al 2022, ma la fascia di età più esposta resta la stessa degli ultimi anni: bambini dai 10 ai 13 anni, che sono circa il 60% dei casi, prevalentemente maschi. Meno del 10% delle vittime ha meno di dieci anni, il 30% ha un’età che va dai 14 ai 17 anni. La stessa che hanno le principali vittime della sex estorsion, il secondo reato più perpetrato e contestato. Adulti che agganciano minori su siti di incontri, principalmente ragazze, che poi vengono convinte a spostarsi chat private spesso social e a condividere foto e video intimi. È a questo punto che scatta la richiesta dii denaro: “Pagaci, o diffonderemo le immagini online”.

“In questi casi si configura anche l’accusa di produzione di materiale pedopornografico – prosegue Carmeli – Ciò che diciamo a bambini e adolescenti per cercare di far comprendere i rischi è che di una frase o di un’immagine postata in Internet si perde la paternità, ed è difficile riuscire a controllarla e cancellarla”. Il problema, per reati di questo genere, è che il sommerso è elevatissimo rispetto alle effettive denunce: “Ogni volta che abbiamo ricevuto denuncia da un minore è perché cercava soldi per evadere la richiesta del ricattatore, per non parlare con i genitori. Soltanto una volta all’angolo e minacciato è spinto a confidarsi”.

In questa “torta velenosa” composta dai reati di cui sono vittime i minori online, al terzo posto c’è poi il cyberbullismo: “In questo caso le vittime sono spesso i più piccoli, i bambini delle elementari e delle medie – aggiunge Carmeli – In queste piazze virtuali spesso le regole morali, i freni inibitori e le reazioni emotive si manifestano con un minor controllo. La maggior parte delle aggressioni in rete di questa natura avvengono tra bambini che nella vita si conoscono e frequentano la stessa scuola o praticano sport insieme, o ancora trascorrono tempo libero insieme. Sono aggressioni che accentuano il lato negativo della persona più debole, portandola a chiudersi in se stessa. Sono situazioni che spesso purtroppo deflagrano in atti di auto lesionismo. La nota positiva è che sono in leggera diminuzione, di circa il 10% rispetto ai periodi della pandemia, quando la vita era principalmente online”.

In questo contesto si affacciano poi minacce nuove e ancora al centro di studi e monitoraggi: gli spazi web dedicati ai disturbi alimentari, in cui vengono forniti consigli per chi soffre di anoressia e bulimia e in alcuni casi si arriva a incoraggiare i più giovani e vulnerabili ad adottare determinati comportamenti, e po le social challenge, sfide social in cui i più giovani si mettono alla prova cimentandosi in imprese estremamente pericolose per poi condividere i filmati sui social: dalla blackout challenge, che consiste nel legarsi una sciarpa o una cintura al collo per testare la resistenza al soffocamento, alla salt challenge, che incita a ingerire un’enorme quantità di sale sino a vomitare, e che può causare moltissimi danni all’organismo.

“Quello che facciamo come polizia postale non è soltanto occuparci delle indagini e della repressione di questi reati – conclude Carmeli – ma anche occuparci di fare informazione, sensibilizzare e così prevenire. Nel 2023 abbiamo incontrato quasi 14.000 studenti di quinta elementare, medie e il primo triennio delle superiori in tutta la Liguria, oltre la metà su Genova, e per cercare di diminuire il gap generazionale abbiamo incontrato oltre 1.100 professori e circa 200 genitori sulle specifiche tematiche. L’informazione e la consapevolezza sono fondamentali”.