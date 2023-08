Genoa-Fiorentina, sabato alle 18.30 corteo dei tifosi in corso De Stefanis

Genova. La tifoseria organizzata in un comunicato siglato Gradinata Nord chiama a raccolta tutti i supporter del Genoa in vista di domani, sabato 19 agosto, giorno della prima di campionato e del ritorno del Grifone in serie A dopo un solo anno di “purgatorio” calcistico: Genoa-Fiorentina.

La call è per dare vita a un corteo che dalle 18.30 in corso De Stefanis attenda il pullman della squadra e lo accompagni al suo ingresso al Ferraris “come un’onda che tutto travolge”, si legge nel volantino che circola in queste ore sui social.

La Gradinata Nord invita inoltre i tifosi a entrare subito allo stadio per preparare una coreografia che sia all’altezza del ritorno nella massima serie.

Un Ferraris che si preannuncia da tutto esaurito, forte dei quasi 28mila abbonamenti e dei biglietti che saranno venduti in queste ore. Grandi aspettative per la squadra di Gilardino alle prese con le ultime mosse di mercato.

Il presidio-corteo delle 18.30 dal punto di vista della viabilità potrebbe creare qualche problema in più per un quartiere che dovrà fare i conti con le partite delle due squadre cittadine in due diversi campionati.

Anche la società rossoblù ha invitato il pubblico del Ferraris a presentarsi ai tornelli con largo anticipo rispetto all’orario di inizio della partita. “In considerazione della grande affluenza di pubblico prevista per la partita Genoa-Fiorentina, gli spettatori sono invitati a presentarsi con ampio anticipo sull’orario di inizio (20:45) e favorire le procedure di controllo ai varchi esibendo titolo di accesso e documento d’identità”, si legge in un messaggio sul canale Telegram del Genoa.

Su disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza è interdetto il parcheggio dei motoveicoli in Piazzale Marassi.