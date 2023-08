Abbonamenti Genoa, è record storico cittadino: 25.500 tessere sottoscritte

Genova. I tifosi del Genoa non si fermano più. Era già nell’aria ieri, ma solo oggi la Società ha confermato che sono 25.500 le tessere sottoscritte. Oltre ogni più rosea previsione, visto che i 25 mila abbonati era stato il sogno dichiarato all’avvio della campagna abbonamenti.

Con questa cifra il Genoa supera anche il record cittadino dei 25.186 abbonati della Sampdoria l’anno successivo alla vittoria dello scudetto.

Prezzi

Gradinata laterale (ex sett. 5) intero 190 euro; under 21*** 110 euro.

Gradinata Zena (ex Sud) intero 225 euro; under 21*** 125€ gradinata zena – over 65**** 135€ Distinti – intero 290 euro; under 18** 120 euro; over 65**** (terzo anello) 135 euro; over 50* (per abbonati Nord 22/23) 150 euro.

Tribuna superba 2000 euro.

Tribuna inferiore 900 euro; under 18** 180 euro.

** under 18: 18 anni non compiuti al momento dell’acquisto.

*** under 21: 21 anni non compiuti al momento dell’acquisto.

**** under 65: 65 anni non compiuti al momento dell’acquisto.

Il Genoa adotta la procedura di sottoscrizione in modalità digitale su Fidelity Card (Dna Genoa) in corso di validità.

Per la sottoscrizione online è necessario registrarsi alla pagina dedicata sul sito Vivaticket, utilizzare tessera Dna Genoa in corso di validità e documento di identità in vigore.

Per ottenere la card Dna Genoa è possibile: recarsi al Ticket Office con documento di identità valido e codice fiscale. Seguire la procedura online.

Strumenti di pagamento

Contanti, Bancomat, carte di credito (esclusa American Express).