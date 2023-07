Via Siffredi, completate le demolizioni: ecco dove sorgerà la nuova stazione Aeroporto-Erzelli

Genova. Sono terminate, dopo circa un mese di lavori, le operazioni di demolizione degli edifici in via Siffredi per lo spostamento della linea ferroviaria e la costruzione della nuova stazione al servizio dell’aeroporto e del parco tecnologico degli Erzelli.

A essere spariti sono un caseggiato e una palazzina più piccola, collocati nei pressi della rotatoria e del distributore di carburanti: proprio al loro posto sorgerà il fabbricato viaggiatori “a ponte”, collegato tramite una passerella alla fermata intermedia della funicolare che garantirà la connessione tra i treni metropolitani e i due poli di attrazione.

Ma i disagi alla viabilità sono tutt’altro che finiti per il Ponente cittadino, visto che il prossimo passo sarà lo spostamento della sede stradale di via Siffredi di circa due metri verso monte. Una soluzione inevitabile per ottenere da un lato l’avvicinamento dei binari e dall’altro il mantenimento della sezione attuale della carreggiata. Per farlo bisognerà demolire e ricostruire il muraglione di contenimento. Col varo e l’apertura del nuovo viadotto per l’aeroporto a campata unica, invece, è stato già risolto il problema dell’interferenza con la linea e con la futura stazione.

La fine dei lavori, inizialmente prevista per il 2024, è fissata oggi a maggio 2025. Lo slittamento è dipeso dal ritardo nella consegna delle aree da parte dell’Autorità portuale. In ogni caso adesso i lavori stanno procedendo. L’appalto, del valore di 20 milioni di euro, era stato aggiudicato al raggruppamento di imprese Imaf-Veneta 21 e comprende anche la realizzazione della nuova fermata di Cornigliano in via San Giovanni d’Acri a 750 metri dall’attuale stazione che verrà dismessa, risultando troppo vicina a quella di via Siffredi. Il finanziamento complessivo, coperto in parte con fondi del Pnrr, ammonta a 47 milioni inclusi progettazione, apparati tecnologici e opere accessorie.

Tutte opere che avranno ben poca utilità finché non sarà realizzata la funicolare per cui il Comune attende ancora i finanziamenti dal ministero dei Trasporti. La decisione di saltare la procedura di valutazione di impatto ambientale da parte della Regione accorcia i tempi, ma il nodo resta quello delle risorse. Il quadro economico dell’opera ammonta a circa 130 milioni, un centinaio quelli che dovranno arrivare da Roma per dare il via ai lavori. Ad oggi non esiste un vero e proprio progetto ma uno studio di fattibilità realizzato dallo studio Eggs Group che prevede circa due anni di lavori dall’apertura del cantiere, ma già nel giro di un anno potrebbe essere pronto il collegamento tra ferrovia e aeroporto.

