Genova. La rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-orientale determinerà una situazione di blocco: la nostra regione rimarrà sul margine occidentale dell’anticiclone, con fasi più soleggiate alternate a periodi contrassegnati da nuvolosità irregolare, anche serrata, prevalentemente sotto forma di velature compatte e nubi alte. Possibile peggioramento a partire dalla serata di martedì.

Secondo le previsioni del tempo del centro meteo Limet, oggi, lunedì 29 aprile, la prima parte della giornata che trascorrerà all’insegna di cieli parzialmente nuvolosi e una ventilazione sostenuta dai nord sul centro della regione. A partire dal pomeriggio nuvolosità alta e stratificata transiterà a partire dal ponente della regione, in rapida estensione al settore centrale. Possibili rovesci sullo spartiacque dell’Appennino di Levante nel tardo pomeriggio.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente; variabili in regime di brezza sullo Spezzino, in evoluzione a moderati da Nord a partire dalla serata. Mare stirato sotto costa, mosso a largo del centro-ponente della regione e sul Golfo, poco mosso sull’estremo levante. Mossi ovunque dal tardo pomeriggio. Temperature minime stabili, massime in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 11 e 25 gradi, nell’interno tra 1 e 24.

Quella di domani, martedì 30 aprile, sarà una giornata di transizione, in attesa del graduale peggioramento serale. Possibile una fase più stabile nella prima parte della giornata, seguita da una progressiva copertura nuvolosa dal pomeriggio. Possibili pioviggini a partire dalla tarda serata.

Per mercoledì 1 maggio il centro meteo Limet prevede un peggioramento repentino sulla nostra regione, con un possibile maggior coinvolgimento de genovesato e del ponte. Temperature di nuovo in diminuzione.