Treni, Toti: “Nessun ritocco al contratto di servizio, tra Voltri e Nervi frequenze già alte”

Genova. La Regione Liguria non metterà mano al contratto di servizio con Trenitalia prima del 2032, anche se i lavori sul nodo ferroviario di Genova libereranno più binari per il trasporto pubblico locale. Lo ha chiarito il presidente Giovanni Toti alla stazione Principe, a margine della consegna di altri due treni Rock che portano a 41 le nuove unità della flotta regionale sulle 48 previste dal contratto stesso.

“La linea è già molto potente, tra Voltri e Nervi i treni hanno già una cadenza molto ravvicinata“, ha risposto Toti alla domanda sull’eventuale revisione del contratto di servizio in seguito al potenziamento del nodo -. Il contratto è uno dei più ricchi, andrà a scadenza con le formule che ci sono. Poi rinegozieremo il contratto”.

In verità il “piano di bacino del trasporto ferroviario regionale“, citato dall’assessore Augusto Sartori un mese fa in consiglio regionale, prevede per il nodo di Genova l’istituzione di un servizio ferroviario suburbano sul modello delle “linee S” milanesi tra Savona, Sestri Levante, Acqui Terme e Ovada, per un aumento complessivo del 15,7% della produzione chilometrica rispetto all’attuale livello di servizio, subordinato tuttavia alla “verifica delle risorse economiche disponibili“. Uno scenario analogo è contemplato dall’accordo quadro stipulato da Regione e Rfi nel 2022.

Tecnicamente il potenziamento sarebbe fattibile dal 2025, quando saranno terminate le nuove gallerie del nodo ferroviario. Senza una revisione del contratto di servizio si aprirebbero due scenari: o si fanno quadrare i conti tagliando altri servizi oppure si rinuncia ad aggiungere nuove corse per l’area metropolitana di Genova. Una terza via è quella ventilata dal sindaco Marco Bucci: affidare la gestione della tratta urbana ad Amt Genova. Una strada ancora tutta da esplorare, ricca di complicazioni.

Ciò per cui la Regione sta lavorando insieme alle istituzioni romane è invece un potenziamento degli Intercity: “Ragioneremo di tutto col ministero già dal prossimo autunno per comprendere l’utilizzo migliore delle tracce, l’allungamento possibile di alcuni treni, l’interconnessione con gli Intercity, prima di tutto verso Roma – spiega Toti -. È chiaro poi che il collegamento verso Milano e Torino sarà una differenza sostanziale, parliamo di treni che in un’ora ci collegheranno ai principali centri del Nord Italia”.

Intanto prosegue il piano di ammodernamento di Trenitalia in Liguria. Per assolvere gli impegni contrattuali restano da consegnare ancora 7 treni Rock. “È un segnale di grande attenzione verso la Liguria – commenta ancora Toti – che sta vivendo una stagione di crescita senza precedenti, anche dal punto di vista turistico. Con la consegna dei nuovi convogli proseguiamo nel percorso di rinnovo totale del parco viaggiante dei treni liguri: la Liguria è oggi sul podio tra le regioni con il parco mezzi più giovane d’Italia, tra i più efficienti e funzionali e al termine del rinnovamento della flotta, entro il prossimo anno, grazie alla sinergia con Trenitalia avremo treni con un’età media di 4 anni e mezzo. Rispetto al servizio pubblico regionale che abbiamo ereditato anni fa si tratta di un passo avanti straordinario anche e soprattutto in termini di qualità del servizio”.

“Con il vigente contratto di servizio tra Regione e Trenitalia – aggiunge l’assessore ai Trasporti Augusto Sartori – stipulato nel 2018 sono stati realizzati investimenti significativi per un valore complessivo, alla fine del percorso, di 558 milioni di euro. Queste risorse sono state destinate in buona parte all’acquisto di 48 nuovi elettrotreni (5 Jazz, 15 Pop e 28 Rock): con questi due nuovi convogli, 40 sono oggi già in circolazione e un altro nei prossimi giorni per un totale di 41. Si tratta di treni dotati di tutti i confort che permettono spostamenti comodi e in sicurezza in quanto dotati anche di videosorveglianza. Al termine del piano di rinnovamento della flotta oltre il 90% dei treni sarà accessibile alle persone a ridotta mobilità”.

“L’ammodernamento della flotta di treni regionali rende sempre più attrattiva l’offerta del trasporto pubblico locale – dichiara l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora – sempre più persone scelgono il treno come mezzo comodo e sostenibile dal punto di vista ambientale. Inoltre, l’offerta del biglietto integrato Amt, con nuove formule che riguardano anche le linee extraurbane, vuole essere un incentivo ulteriore per tutti a utilizzare i mezzi pubblici, lasciando a casa quelli privati. Infine, la possibilità di poter viaggiare con la propria bicicletta a bordo del treno è un elemento importante perché va incontro alla crescente tendenza dei genovesi e dei turisti a usare le due ruote per gli spostamenti in centro città”.

“La consegna di questi nuovi treni contribuirà ad abbassare ulteriormente l’età media dei mezzi in circolazione nella regione. Continua così il programma di investimenti del Regionale di Trenitalia in Liguria, che include anche il rinnovo della flotta dei treni, e che sarà funzionale per elevare gli standard qualitativi del servizio e offrire una mobilità sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico” ha dichiarato Maria Giaconia, direttrice deel business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia.

I nuovi treni circoleranno sulle tratte Savona-Sestri Levante, nel nodo di Genova (Voltri- Nervi), sulla linea Genova-Busalla-Arquata e tra Sestri Levante e La Spezia.

Rock è un treno per i pendolari a 5 carrozze con prestazioni paragonabili a quelle di una metropolitana. Può raggiungere i 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 metri al secondo quadrato e ospitare fino a 1.130 persone, con oltre 600 sedute.