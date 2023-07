Genova. Dovrebbe essere uno degli spogliatoi dei tirocinanti del corso di Infermieristica dell’Università di Genova, ma ha tutto l’aspetto di un “antro degli orrori”. Muffa, umidità, intonaco scrostato, infiltrazioni, pavimenti allagati: un problema non solo estetico ma anche igienico in un ambiente che dovrebbe garantire il più possibile asetticità.

La situazione – che si manifesta negli stessi giorni dell’incendio divampato al monoblocco e dopo il caso delle infiltrazioni – è stata denunciata attraverso foto e video dallo stesso coordinamento degli studenti di Infermieristica.

Che, nei giorni scorsi, si sono rivolti più volte alle loro docenti per chiedere ma senza avere grandi rassicurazioni in merito alla soluzione del problema. Anche la proposta di potersi cambiare in altri locali non è stato presa in considerazione.

Gli spogliatoi si trovano all’interno del padiglione dell’istituto Santa Caterina, nei fondi dell’edificio. “Da quando è cominciata l’estate la situazione è diventata ingestibile – spiegano gli studenti – tutti i corridoi e gli spogliatoi sono costantemente sotto l’acqua, le ragazze si cambiano con i piedi a bagno nella condensa, sopra gli armadietti colano direttamente muffa e pezzi di intonaco del soffitto”.

Gli studenti raccontano di avere provato a tamponare l’acqua posizionando dei lenzuoli, “ma il rischio che qualcuno cada è molto elevato, oltre al problema igienico ovviamente. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ascolti e che ci aiuti”.

Genova24 ha provato a contattare il coordinamento del corso di laurea, ma senza avere finora ricevuto risposta. E’ stata interpellata anche la direzione dell’ospedale San Martino. Che invece ha assicurato che una soluzione arriverà.

La stessa direzione spiega che la problematica, aumentata in estate, è determinata dalla formazione di condensa dai tubi e che questi saranno coibentati presto nell’ambito di un intervento di manutenzione già programmato.

“I lavori si svolgeranno entro il fine settimana del 10 agosto – dicono dal San Martino – ci dispiace per i disagi patiti dagli studenti, c’è stato un difetto di coordinamento tra la scuola di formazione e la direzione stessa, e ci scusiamo i ragazzi e le ragazze, ma ora che il problema è noto l’intervento necessario sarà messo in atto”.