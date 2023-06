Ospedale San Martino, piove nel reparto di Rianimazione: evacuati sei pazienti

Genova. A causa del forte temporale di questa mattina, si sono verificate alcune infiltrazioni d’acqua in più punti nel reparto di Rianimazione al primo piano del pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

A comunicarlo, in una nota, la stessa direzione del policlinico che specifica come sia stata necessaria l’evacuazione di sei pazienti.

I pazienti – aggiunge la direzione del San Martino – sono stati trasportati su gomma a causa dell’allagamento del tunnel del Monoblocco dedicato ai trasporti interni, e poi equamente suddivisi tra i reparti di Rianimazione al terzo e quarto piano del Monoblocco.

Sull’accaduto una nota del sindacato Cgil funzione pubblica: “Le infiltrazioni d’acqua al San Martino purtroppo non rappresentano una novità, abbiamo chiesto più volte alla Regione di intervenire con risorse proprie rispetto alle situazioni di maggior criticità e quello delle manutenzioni dell’esistente è uno di questi capitoli”.

Il San Martino non è l’unico ospedale genovese ad avere necessità di interventi, secondo la Fp Cgil: “Abbiamo chiesto che, in attesa dei fondi del Pnrr, vengano ripristinate con urgenza condizioni ammissibili di lavoro e sicurezza per utenti e operatori. Non è accettabile che le conseguenze della difficile situazione in cui versa la sanità ligure siano scaricate su cittadini e personale”.