Scomparsa di Paolo Odone, il cordoglio dei rappresentanti delle istituzioni

Genova. “Paolo Odone lasciandoci porta con sè un pezzo di storia della nostra Genova” è il commento del sindaco di Genova Marco Bucci dopo la scomparsa dell’attuale presidente dell’Aeroporto di Genova, che si aggiunge a quello del presidente della Regione Liguria diffuso ieri sera alla notizia.

“Uomo schietto, preparato, di grande cultura, durante la sua vita ha ricoperto incarichi fondamentali per lo sviluppo della città lanciando proposte che hanno dettato le agende delle amministrazioni che si sono succedute alla guida della città. Da quando sono sindaco ho saputo apprezzare tanti suoi consigli e suggerimenti. Tra noi non sono mancati scambi di messaggi, lunghe chiacchierate e anche confronti diretti e accesi su tante questioni: entrambi nella discussione siamo sempre stati animati dal comune desiderio di fare di Genova una delle città più belle e moderne d’Europa. Quell’amore di Paolo per Genova sarà ciò che di più intenso porterò nei miei ricordi”.

Anche l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti ha parole di gratitudine e stima: “Una notizia che mai avremmo voluto ricevere. La Liguria con la scomparsa di Paolo Odone perde un punto di riferimento per la nostra economia: non solo per esser stato presidente dell’Aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova e di Ascom Confcommercio, oltreché della Camera di Commercio di Genova fino a qualche anno fa, ma soprattutto per l’impegno e la passione per la sua Genova, che lo ha accompagnato fino all’ultimo dei suoi giorni. Grati di aver avuto la fortuna di conoscerti e aver condiviso parte di queste battaglie. Alla famiglia un affettuoso abbraccio ideale. Ci mancherai Paolo”.