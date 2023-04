È morto a 80 anni Paolo Odone, presidente dell’aeroporto e “re del commercio” a Genova

Genova. È morto questa sera all’età di 80 anni Paolo Odone, attuale presidente dell’Aeroporto di Genova e di Ascom-Confcommercio, per molti anni presidente della Camera di commercio di Genova.

Tra i numerosi incarichi ricoperti nella sua lunga carriera, era stato membro del comitato esecutivo e presidente ligure di Unioncamere, vicepresidente nazionale di Confcommercio, presidente della comunità delle Camere di commercio dell’asse ferroviario Rotterdam-Genova, membro del comitato portuale, presidente di Uniontrasporti, consigliere della Fiera di Genova, membro del Cda di Banca Carige.

Una delle sue maggiori battagli era quella contro l’isolamento: da sempre a favore della realizzazione delle infrastrutture, era un fautore convinto dell’avvicinamento tra Genova e Milano. E poi l’impegno a favore dei commercianti di vicinato, a volte anche in contrasto con le amministrazioni di centrodestra, come per la vicenda Esselunga a Sestri Ponente.

“La Liguria perde un punto di riferimento di grande equilibrio – lo ricorda il presidente ligure Giovanni Toti -. Se la nostra regione oggi guarda al futuro con ottimismo e serenità lo deve anche al suo grande impegno e alle sue battaglie, una su tutte il salvataggio di Fincantieri. Porteremo avanti la sua perseveranza per combattere l’isolamento della Liguria e realizzare quelle opere che Paolo sognava per la sua città”.

Paolo Odone era diventato presidente dell’aeroporto dall’estate del 2017, dopo avere ricoperto per diversi anni la carica di consigliere di amministrazione della società in rappresentanza della Camera di commercio di Genova ed essere già stato vicepresidente dal luglio del 2004 al maggio del 2007.

“La sua attività a servizio dell’Aeroporto di Genova si è sempre contraddistinta per la passione, l’entusiasmo e l’orgoglio con il quale ha sostenuto quello che ha sempre chiamato l’aeroporto dei genovesi – lo ricorda la società in una nota -. Il 2018, anno in cui è stato nominato presidente dell’Aeroporto, è stato anche quello nel quale lo scalo genovese è stato il primo per crescita in Italia. Nel 2019 il Cristoforo Colombo ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia del milione e mezzo di passeggeri. Il suo impegno e la sua dedizione alla causa dello sviluppo della connettività aerea di Genova e della Liguria non sono mancati nemmeno nelle ultime settimane, nonostante la fatica dovuta alle sue condizioni di salute. Solo una settimana fa ha presieduto una riunione del Consiglio di amministrazione, condividendo con i consiglieri idee e progetti per lo sviluppo dello scalo, dei collegamenti aerei e dei servizi per gli utenti”.

“Uomo di grande cultura, appassionato di storia e cucina genovese, radioamatore, poliglotta ed esperto di arte, Paolo Odone ha saputo costruire nel tempo un solido clima di collaborazione, fiducia ed entusiasmo che ha animato l’attività di tutta l’azienda – prosegue il comunicato dell’Aeorporto -. Mai banali e sempre innovative, le sue idee sono state un apporto costante di spunti costruttivi e di stimoli per lo sviluppo dell’aeroporto. La sua generosità, la sua inesauribile e contagiosa passione per la difesa della nostra città e di tutta la comunità ligure sono un lascito che Paolo Odone ha consegnato a tutti coloro i quali hanno avuto l’onore e il piacere di collaborare con lui e che non ci abbandonerà. I membri del Consiglio di amministrazione, il direttore generale e tutti i dipendenti di Aeroporto di Genova – conclude – esprimono dolore per la scomparsa di Paolo Odone e gratitudine per la sua passione e il suo costante impegno, e si stringono con affetto ai famigliari e a tutti quelli che, come noi, gli sono stati amici”.