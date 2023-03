Incidente mortale a Bogliasco: 68enne deceduto dopo frontale tra moto e auto

Genova. Un uomo di 68 anni è morto dopo un incidente stradale avvenuto verso le 19,30 a Bogliasco. Lo scontro è avvenuto frontalmente tra un’auto e una moto di grossa cilindrata. Il centauro, residente a Sori, sarebbe deceduto poco dopo, a causa delle ferite riportate.

L’incidente è avvenuto sulla via Aurelia, nei pressi dell’Hotel Flora, ma le dinamiche sono ancora da accertare. A guidare l’auto che procedeva in direzione opposta alla moto, una Fiesta, una donna residente a Bogliasco, assistita dai medici del 118 dopo lo scontro: non ha riportato ferite di rilievo ed è stata medicata sul luogo del fatto.

Sul posto anche i carabinieri e gli uomini della polizia locale del Comune di Bogliasco, che stanno procedendo con i rilievi del caso. Si registrano disagi per la viabilità.

Notizia in aggiornamento