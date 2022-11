Genova. Ancora un incidente mortale sulle strade di Genova, ancora una motociclista che perde la vita a seguito di uno scontro con i mezzi pesanti. Questo il bilancio dell’episodio avvenuto questo pomeriggio in lungomare Canepa, a Sampierdarena, dove una donna ha perso la vita a seguito di una scontro con un mezzo pesante.

Ancora da capire le dinamiche esatte dell’incidente: secondo le prime ricostruzioni di alcuni testimoni oculari, la vittima, una donna sulla 40ina di cui ancora non si conoscono le generalità, dopo la scontro è stata travolta e stritolata dal tir.

Entrambi procedevano in direzione ponente. Lo scontro sarebbe avvenuto all’altezza dei Magazzini del Sale. Sul posto i medici del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della motociclista. Sul posto anche il pm Giovanni Arena che sta coordinando i rilievi sul luogo dell’incidente. Intervenuti anche i carabinieri con diverse volanti: si stanno cercando telecamere della zona per capire la dinamica dell’incidente.

Pesanti ripercussioni sul traffico per tutta la zona. Lungomare Canepa in direzione ponente è chiusa al traffico all’altezza del luogo dell’incidente, vale a dire poco dopo la svolta verso via Sampierdarena, dove il traffico viene fatto defluire obbligatoriamente

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO