Commercio, Victoria’s Secret apre a Genova in via XX Settembre e cerca commesse

Genova. Proprio nei giorni in cui annuncia che – dopo cinque anni di assenza – tornerà a organizzare la sua celebre sfilata con le top model in veste di “angeli sexy”, il brand Victoria’s Secret si prepara anche a sbarcare a Genova, nella via dello shopping per eccellenza, via XX Settembre, in una palazzina a due piani che fino a qualche mese fa ospitava il negozio di oggettistica Dmail.

La novità per il commercio cittadino è attesa con ansia soprattutto dalla popolazione femminile, il target di Victoria’s Secret con i suoi completi intimi, i prodotti di cosmesi, i profumi e la biancheria da casa.

Ieri, durante il confronto con gli analisti a seguito della pubblicazione dell’ultimo bilancio (non entusiasmante, vendite in calo del 6,5% rispetto al 2021) l’azienda basata a Columbus, Ohio, ha rivelato che organizzerà una nuova sfilata, dopo cinque anni di assenza dalle passerelle. Il Chief Financial Officer Timothy Johnson ha precisato che l’evento si svolgerà entro la fine dell’anno, promettendo una veste rinnovata. Ultimamente il formato che puntava tutto sui corpi perfetti delle modelle aveva smesso di essere vincente ed è probabile che anche le Victoria’s Angels “parleranno” un linguaggio maggiormente “body positive”.

La società, che gestisce 1.358 punti vendita in tutto il mondo, ha l’ambizione di raddoppiare la sua rete europea entro il 2025, grazie a una partnership con l’azienda italiana Percassi.

Proprio a Percassi riconduce il QrCode che si trova sulla futura vetrina di Victoria’s Secret in via XX Settembre e che invita a inviare all’azienda il proprio curriculum per diventare commessa/o o per altre posizioni lavorative. Ignota la data di apertura, l’unica indicazione disponibile è un generico “coming soon”.