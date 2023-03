Starbucks sbarca ufficialmente a Genova: ecco dove e quando

Genova. Starbucks sbarca ufficialmente a Genova, in via Porta degli Archi, a un passo da via XX Settembre, a partire da questa primavera. Secondo le prime informazioni dovrebbe aprire a maggio.

La notizia dell’arrivo in città della nota caffetteria era già nell’aria da tempo, ma ancora non c’erano informazioni precise, ma poco a poco ne emergono di più dettagliate.

A fine febbrario era comparso l’annuncio di lavoro pubblicato su Linkedin da Percassi, azienda che si occupa della gestione di reti commerciali in franchising, in cui si ricercava uno ‘store manager Starbucks per la sede di Genova’. E oggi, come confermato anche dall’assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli, la caffetteria aprirà questa primavera.

Ma non si tratta dell’unica novità per il commercio genovese. Come annunciato nelle scorse settimane, in città aprirà le porte anche il noto brand di intimo femminile, prodotti di cosmesi, i profumi e la biancheria da casa, Victoria’s Secret.