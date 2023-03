L’enoteca Squillari apre al posto di Weiss Gallery in via Vernazza

Genova. La storica enoteca Squillari, con oltre 70 anni di storia, apre anche in via Vernazza, in pieno centro, a un passo da piazza De Ferrari, come si apprende da un post pubblicato sulla pagina Facebook del locale.

Le saracinesche sono alzate e gli operai al lavoro, dall’esterno si intravedono già le prime bottiglie di vino posizionate sugli scaffali e lo staff è impegnato a svuotare scatoloni e allestire il nuovo locale entro il 30 marzo, giorno in cui è prevista l’inaugurazione.

Si tratta del quinto punto vendita presente in città. Le altre sedi di trovano in via Malta vicino a via Cesarea, via Cantore a Sampierdarena, via Trento ad Albaro e via Sestri a Sestri Ponente.

L’enoteca Squillari in via Vernazza apre al posto di Weiss Gallery, dal 2014 punto di riferimento per la cucina, l’arredo casa e l’oggettistica di design Made in Italy e dell’home design internazionale.

Tra chiusure di grandi marchi, come per esempio Celio in via XX Settembre, o di nuove aperture, con brand internazionali che sbarcano in città – Starbucks in via Porta degli Archi o Victoria’s Secret in via XX Settembre – il commercio genovese è sempre in fervento e ricco di sorprese. Anche sul fronte del commercio locale e delle botteghe storiche, c’è la riapertura del bar pasticceria Klainguti in via di Soziglia, in pieno centro storico.