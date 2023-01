Levante Drone Festival, torna la kermesse dei droni a Sestri Levante dopo due anni

Sestri Levante. Il 2023 segna il ritorno del Levante Drone Festival: dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia Sestri Levante torna ad essere la capitale italiana dei droni per un paio di giorni.

Appuntamento il 25 e 26 febbraio in Baia del Silenzio, all’ex Convento dell’Annunziata, per quello che non sarà solo un expo di droni e materiale fotografico, ma che passo dopo passo si sta trasformando in un festival in grado di soddisfare anche le esigenze dei curiosi, desiderosi di avvicinarsi a questo mondo in un contesto familiare e giocoso.

Un format unico nel suo genere, a ingresso libero per precisa volontà degli organizzatori, che vede nella voliera il fulcro del festival, ma che è in grado di unire la cultura al buon cibo, alla musica e alla socialità.

Ospite d’onore della manifestazione sarà FotoEma, già sponsor tecnico del Festival di Sanremo, che presenzierà alla due giorni con il proprio stand; ad affiancarlo ci saranno nomi noti come il fotografo spezzino Matteo Bertetto (ben

conosciuto dagli addetti ai lavori per i suoi studi sulla multiesposizione), il videomaker Giuseppe Piserchia e l’istruttore di droni Donatello Donnoli, oltre a una serie di espositori tra cui spicca Masterdrone – The Drones Specialist, specializzato nella vendita di prodotti e servizi per dronisti e professionisti del settore.

Durante il festival, i visitatori avranno l’opportunità di vedere droni di vario tipo in azione, dai quelli più piccoli a uso ludico fino a quelli utilizzati per la fotografia aerea e la sorveglianza.

Ci saranno anche dimostrazioni eseguite da piloti esperti, ma il festival prevede anche discussioni e workshop sull’utilizzo dei droni nell’industria, nell’agricoltura e nei servizi di emergenza.

I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare esperti del settore e scoprire come i droni stanno di fatto cambiando il mondo.

Insomma, ancora una volta Sestri Levante si conferma cornice ideale per eventi di caratura nazionale, ma non dimentica la propria vocazione festaiola, dando l’opportunità di acculturarsi e subito dopo visitare gli stand del food and drink che permettono di trascorrere un momento di svago con vista sulla Baia del Silenzio; il sabato sera è prevista anche una serata musicale che (condizioni meteo permettendo) allieterà sia chi arriva da fuori sia chi a Sestri e dintorni vive e gira abitualmente.