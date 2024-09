Rissa tra ragazzi vicino al Covo di Nord Est, un 20enne preso a pugni finisce all’ospedale

Santa Margherita Ligure. Ancora violenza nella movida del Tigullio. Una rissa tra giovanissimi è scoppiata questa notte poco prima delle 4 sul lungomare Rossetti, a breve distanza dal Covo di Nord Est, e un ragazzo è finito all’ospedale.

A farne le spese è stato un ventenne che è stato aggredito a pugni. Viste le sue condizioni sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Santa Margherita e l’automedica del 118 di Lavagna.

Il ragazzo, soccorso dapprima in codice rosso, è stato visitato dal personale sanitario e infine accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per accertamenti su un trauma cranico.

Sull’episodio, non certo isolato nell’estate rivierasca, indagano ora i carabinieri.