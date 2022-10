Pro Recco Rugby imprecisa e punita dal Parma

Parma. Nonostante gli evidenti progressi in diverse fasi di gioco, mischia e rolling maul in primis, gli squali della Pro Recco Rugby non riescono ancora a concretizzare abbastanza e ad evitare errori che si rivelano fatali contro avversari di qualità. Così l’appuntamento con i primi punti è stato di nuovo rimandato, dopo la sconfitta per 29-7 nel bell’impianto di Moletolo, contro la Rugby Parma.

Gli emiliani, neopromossi e ancora imbattuti, hanno sfruttato al meglio sia il loro efficace gioco al piede al largo che le ingenuità degli avversari e così hanno conquistato una vittoria con il bonus che li mantiene ai piani alti della classifica del girone 1.

“Anche a Parma ci siamo complicati molto la vita da soli – conferma Davide Noto – e non ce lo possiamo permettere. I miglioramenti ci sono e si vedono ma sbagliamo ancora troppo e commettiamo anche delle vere ingenuità che non ci permettono di segnare per quanto costruiamo. Di sicuro non ci hanno aiutato neanche due cartellini gialli quasi simultanei che, nel secondo tempo, ci hanno lasciato per quasi dieci minuti in tredici: quando ci troviamo in difficoltà non riusciamo a rimanere lucidi e finiamo per fare falli che paghiamo cari. I nostri avversari hanno sfruttato alla perfezione il loro gioco e le nostre debolezze e hanno vinto meritatamente, inoltre hanno strutture magnifiche e uno staff che in Serie A hanno in pochi e possono fare sicuramente un campionato importante”.

I punti biancocelesti sono stati segnati da Lorenzo Romano, che ha marcato una meta in mezzo ai pali, e dalla trasformazione di Mauriziano. I cartellini gialli sono stati rimediati da Barisone e da Navone.

Il tabellino:

Rugby Parma FC 1931 v Pro Recco Rugby 29-7 (17-7)

Marcatori: p.t. 11’ m. Colla nt. (5-0), 28’ m. Bianconcini nt. (10-0), 37’ m. Romano tr. Mauriziano Fantozzi

(10-7), 39’ m. Marani tr. Colla (17-7); s.t. 56’ m. Maggiore tr. Gennari (24-7), 68’ m. Bianconcini nt. (29-7)

Rugby Parma: Colla (40’ Gennari); Marani (52’ Sorio), Borges, Pelagatti, Bianconcini; Silva, Righi Riva (v.

cap., 53’ Modoni P.); Borsi (cap.), Ruaro (40’ Granieri), Modoni M. (57’ Schianchi); Balsemin, Caselli;

Lanzano (61’ Palma), Maggiore (57’ Bonofiglio), Calì (58’ Amin Fawzi). All. Frati

Pro Recco Rugby: Romano; Guastamacchia (74’ Armijos Vargas), Mitri, Matulli, Capurro; Mauriziano

Fantozzi, Tagliavini (cap.): Navone, Nese (v. cap.), Barisone (74’ Demarchi); Metaliaj, Conca; Demergasso

Riesco (77’ Coppola), Della Valle (28’ Maggi), Avignone (31’ Albarello, 76’ Nuccio). All. Regestro

Arbitro: Bonato (Padova)

Cartellini: 55’ cartellino giallo a Barisone (Pro Recco Rugby), 58’ cartellino giallo a Navone, 80′ cartellino giallo Modoni (Parma)

(Pro Recco Rugby)

Calciatori: Colla (Rugby Parma 1931) 1/3, Mauriziano Fantozzi (Pro Recco Rugby) 1/1, Gennari (Rugby

Parma 1931) 1/2

Note: cielo sereno con circa 23°. Campo in ottime condizioni. Circa 250 spettatori presenti

Punti conquistati in classifica: Rugby Parma FC 1931 5; Pro Recco Rugby 0

Domenica prossima gli squali osserveranno il turno di riposo dovuto al numero dispari delle squadre del girone e torneranno dunque in campo domenica 29 ottobre, ospitando al Carlini-Bollesan di Genova i Centurioni.

Intanto, mercoledì 19 ottobre, la giornata che vedrà la presentazione ufficiale a Palazzo Tursi della partita autunnale tra Italia e Sudafrica che si giocherà a Genova il 19 novembre, sarà arricchita da una bellissima iniziativa per gli Undre 15 di tutta la Liguria, che dalle 17,30 si alleneranno al Carlini-Bollesan seguiti da parte dello staff della Nazionale e potranno incontrare i due azzurri Bruno e Fusco.