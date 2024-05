Recco, una permuta di terreni per costruire i nuovi spogliatoi del campo di rugby

Recco. La giunta comunale di Recco ha approvato una bozza di convenzione per la “permuta tra un immobile di nuova costruzione e aree private in cambio di aree comunali situate vicino all’intersezione tra via Fieschi e via Doria”.

Sogegross S.p.A. cederà al Comune un’area di circa 87 metri quadrati e realizzerà, o farà realizzare a proprie spese, un immobile della superficie lorda di 285 mq destinato a servizi per il rugby. In cambio, l’azienda riceverà aree comunali della superficie di circa 1.265 metri quadrati. La valutazione tecnica, compiuta dalla conferenza dei servizi tecnici comunali, ha determinato il valore delle aree private date in permuta in 532.946 euro, mentre le aree pubbliche sono state stimate in 279.125 euro. Questo scambio comporta un vantaggio economico per il Comune di 253.821 euro.

Oltre al fabbricato, sempre a cura di Sogegross, sarà costruita una strada per consentire l’utilizzo della struttura sportiva alle società sportive, agli atleti e agli spettatori per tutte le attività previste sul terreno di gioco. “Il campo da rugby di Recco è un impianto importante nel panorama sportivo non solo comunale – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – e, dopo i recenti rinnovamenti e riqualificazioni, è fondamentale renderlo più adatto all’importante funzione che svolge. Questa permuta di terreni e la realizzazione della palazzina dei servizi da parte di Sogegross rappresenta un indubbio vantaggio per le casse comunali, inserendosi nel percorso di miglioramento e valorizzazione degli impianti sportivi del nostro territorio. Un percorso che abbiamo intrapreso per consentire la pratica dello sport in luoghi più funzionali, attrezzati e sicuri”.