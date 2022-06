Quinto, le risse notturne non si fermano. I residenti: “Siamo esasperati, non si può vivere così”

Genova. Ancora risse e disordini notturni a Quinto, dove anche in questo fine settimana diverse decine di ragazzi si sono ritrovati presso i giardini per passare la serata, poi degenerata in scontri e lanci di bottiglie. Diversi i danni provocati durante la notte, tra cui un parabrezza di una vettura in sosta e il cancello dei tappeti elastici.

Nella notte tra venerdì e sabato la rissa ha raggiunto toni e dimensioni fuori controllo, con diversi gruppi di ragazzi che, stando alle testimonianze dei residenti, si affrontavano con spranghe, pietre e bottiglie. Nel delirio e nel caos, alcuni giovani sarebbero stati anche rapinati, alleggeriti di portafoglio e celluari, da parte di un altro gruppo di ragazzi.

Disperazione e rabbia tra i residenti, che da settimane denunciano come ogni fine settimana Quinto diventi un vero e proprio Far West: “Non sappiamo più cosa fare – si legge sui social – chiamiamo le forze dell’ordine ma quando arrivano è sempre troppo tardi e a malapena riescono a fermare qualche ragazzo per dei controlli. Non possiamo più vivere così“.