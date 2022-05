Mercato di corso Sardegna, 4 giorni di festa ed eventi per celebrare l’apertura completa

Genova. Da giovedì 26 a domenica 29 maggio il nuovo mercato di Corso Sardegna è in festa, con tante iniziative dedicate a grandi e piccini per celebrare il complesso che dopo 11 anni di chiusura è tornato a vivere con un parco pubblico, un campetto polifunzionale, una media superficie di vendita, negozi e ristoranti quasi tutti già aperti. A breve apriranno anche e un centro diagnostico e una palestra.

Giovedì 26 alle 16.30 si apre virtualmente il sipario con un evento dedicato ai più piccoli tra bolle di sapone, sculture di palloncini e trampolieri. Venerdì 27 sarà il turno della Ciaffero Band che, a partire dalle 21.30, porterà al mercato uno spettacolo itinerante di gag comiche e musica popolare. Sabato 28 sarà il clou della festa con eventi non stop dalle 16.30 fino a mezzanotte: il pirata Jack Sparrow, gli artisti di strada de Il piccolo circo dei sogni, un flashmob con cantanti lirici animeranno il pomeriggio mentre alla sera spazio alla musica con la speaker Giuditta Arecco e il dj-set di Rds, il duo Band De André e i Queen Sensation. Per concludere la festa, domenica 29 alle 16.30 è previsto uno spettacolo Variety Circus con clown, giocoleria, acrobatica e molto altro.

Tra le attività commerciali già presenti al mercato si trovano un supermercato Coop, Mondadori Bookstore, Jean Louis David, Gioielli di Valenza e poi Kasanova, Mediaworld smart, Jt Nails Boutique, l’Erboristeria Radici, il negozio di calzature Battifora e quello di cialde e capsule Mondocaffè. Per quanto riguarda la ristorazione sono già attivi Sushiko, Old Wild West, KebHouze, Pizzium, La Pokeria by Nima, Cioccolati Italiani, Billy Tacos, La Piadineria.

Mercato di Corso Sardegna – commenta Ermanno Tetta, head of property management di Savills in Italia, la società che ha gestito la commercializzazione – è il primo complesso commerciale cittadino ad aprire nel 2022, frutto di una collaborazione di successo fra pubblico e privato che ha consentito di riqualificare questo ampio spazio, finalmente tornato a vivere. Il suo completamento si realizza in un momento di ripartenza non solo per la città di Genova, ma per l’intero Paese, che assiste una consolidata ripresa della socialità e della frequentazione degli spazi all’aperto, dello shopping e della comunità. Per questo motivo Savills si è impegnata fin da subito nel progetto, tentando di creare un mix merceologico il più completo possibile, in grado di soddisfare ogni esigenza della clientela”.