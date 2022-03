Sicurezza, da lunedì anche a Genova polizia, carabinieri e guardia di finanza avranno in dotazione i taser - Genova 24

Genova. Da lunedì anche i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri genovesi avranno in dotazione un certo numero di Taser, l’arma a impulso elettrico che serve per immobilizzare un potenziale aggressore.

“L’utilizzazione, a partire dal prossimo 14 marzo, dell’arma ad impulsi elettrici da parte degli operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, in diciotto città italiane, costituisce un passo importante per ridurre i rischi per l’incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio” ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “L’operatività del nuovo strumento – ha aggiunto – segue uno specifico periodo di sperimentazione e un ciclo di formazione degli operatori in grado di garantire che la sua utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza tenuto conto dei soggetti coinvolti e del contesto ambientale”.

Le 4.482 armi ad impulso elettrico saranno impiegate, a partire dal prossimo 14 marzo, dagli equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza destinati ai servizi di prevenzione generale e pronto intervento nelle 14 Città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova, secondo uno specifico cronoprogramma che si concluderà a fine marzo. Per quanto riguarda l’estensione del servizio ai reparti delle restanti aree del territorio nazionale e delle specialità, l’operatività sarà gradualmente avviata a partire dal mese di maggio.

A Genova le nuove armi elettriche, che erano già state sperimentate dalla polizia di Stato un paio di anni fa, saranno date in dotazione alle volanti della polizia di Stato, al nucleo radiomobile dei carabinieri e al reparto della guardia di finanza che si occupa del controllo del territorio. Al momento la polizia di Stato ha già 32 operativo formati all’utilizzo dell’arma, e anche carabinieri e Gdf si stanno addestrando all’utilizzo. L’estensione sarà graduale non appena completata la fase di formazione.

“Finalmente anche a Genova dal 14 marzo le forze dell’ordine potranno essere dotate del taser. È un’ottima notizia, fortemente voluta dalla Lega fin dai tempi dell’impegno di Matteo Salvini al Viminale. Un particolare ringraziamento va al sottosegretario Nicola Molteni che si è impegnato per arrivare alla soluzione per cui la Lega si è sempre battuta. Grazie all’arma a impulso elettrico le forze dell’ordine potranno svolgere il proprio lavoro correndo sempre meno rischi e i cittadini beneficeranno di una maggior sicurezza. È per risultati concreti come questo che la Lega è al governo”, dichiara il gruppo Lega in consiglio comunale a Genova.