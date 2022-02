Trail di Portofino, fissata la nuova data: domenica 27 marzo - Genova 24

Santa Margherita Ligure. L’Atletica Due Perle annuncia la nuova data del Trail di Portofino: si disputerà domenica 27 marzo 2022.

Come in una sorta di Primavera botticelliana della Natura, i partecipanti avranno la possibilità (che poi è anche un privilegio motorio) di scoprire località dalla bellezza favolosa, vere gemme geologiche, botaniche e naturalistiche su sentieri di gara che ormai sono noti in tutto il mondo e costituiscono attrazioni turistiche celebri e consolidate.

Una rete di sentieri che tocca le frazioni di Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli: bastano le parole per fotografare le meraviglie incontrate lungo il percorso del trail agonistico di 20,5 chilometri che prenderà il via domenica 27 marzo alle 9 da Santa Margherita Ligure, e che da sempre vede in gara specialisti di livello mondiale (ad esempio i gemelli Dematteis, iridati di corsa in montagna, vincitori di edizioni precedenti) insieme con tanti appassionati.

Il percorso del trail vero e proprio si sviluppa in località come Nozarego, San Fruttuoso, Pietre Strette, Mulino del Gassetta, paradisi sospesi fra il verde e l’azzurro del mare in un mix che da sempre affascina e conquista. In contemporanea, ecco manifestazioni non competitive consolidate come la Marcia Arcobaleno (10 km), e “Ritorna la più bella”, stesso chilometraggio del trail.

Saranno molte, quindi, le occasioni e le pozioni sportive racchiuse nel nome del Trail di Portofino.