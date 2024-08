A Camogli torna il Festival della Comunicazione, tra gli ospiti anche Barbero e Cazzullo (sold out in pochi minuti)

Genova. L’undicesima edizione del Festival della Comunicazione di Camogli, in programma quest’anno da giovedì 12 a domenica 15 settembre con il tema “Speranze”, ha fatto segnare nel giro di pochi minuti il tutto esaurito per gli eventi più attesi.

Migliaia di persone si sono collegate a mezzogiorno di martedì 27 agosto per garantirsi un posto in platea, facendo esaurire gli oltre 10mila biglietti (tutti gratuiti) in meno di un’ora dall’apertura delle prenotazioni. Diversi d’altronde i nomi che esercitano un’attrazione “fatale” sul pubblico, primo tra tutti quello di Alessandro Barbero: l’iconico storico e divulgatore terrà una lectio dal titolo “Le speranze deluse. La prima guerra d’Indipendenza”, i cui biglietti sono andati esauriti nel giro di meno di due minuti. E poi Aldo Cazzullo, che con il monologo “La speranza italiana” aprirà il Festival.

Esauriti in pochissimo tempo anche i posti disponibili per molti altri grandi eventi: l’incontro con Pietrangelo Buttafuoco e Walter Veltroni “Identità e dialogo. Si può convivere con idee diverse”, l’appuntamento con il trio composto da Piergiorgio Odifreddi, Marcello Flores e David Parenzo “C’è del marcio in Occidente?”, Gino Paoli che con Cazzullo racconterà “Novant’anni di vita italiana”, la conferenza-spettacolo inedita “Cinquanta sfumature di Sapiens” di Lorenzo Baglioni e Mario Tozzi, il dialogo tra Tozzi e Guido Barbujani “La nostra grande Storia. Il sequel” e la lectio magirstralis di Stefano Massini “Estratti dal Mein Kampf”, oltre al dialogo in cui Massini e Barbero saranno sul palco con Danco Singer per “Mein Kampf: conoscere il libro maledetto”.

Tra gli eventi già sold out anche “Il romanzo della Bibbia” sempre con Aldo Cazzullo, Moni Ovadia e Giovanna Famulari, “La seduzione populista. Come comunica l’estrema destra” con Antonio Scurati, Massimo Giannini e la proiezione del teaser ufficiale del film M – Il Figlio del Secolo, “Mordere il cielo” con Paolo Crepet e Assia Neumann Dayan, “Dentro (e fuori) il Palazzo” con Carlo Cottarelli e Ferruccio De Bortoli, l’incontro a tema calcistico “Da Napoli a Milano. Sic transit gloria spheræ. Passaggio di consegne fra campioni d’Italia” con Beppe Severgnini, Maurizio De Giovanni e Pierluigi Pardo e gli appuntamenti che guardano al mondo dei giovani della scuola “Genitori coraggiosi, figli esploratori”, con Stefano Rossi e Laura Fumagalli, e “Perché studiare chimica (non) è difficile”, con Marco Mavaldi e Mila Valsecchi.

A proposito di attualità e di Ius Scholae, sono già andati esauriti i posti disponibili per l’incontro “Migrazioni. Minacce o speranze? Un milione di italiani in attesa” con Stefano Allievi, Andrea Riccardi e Federico Fubini, e sono sold out il monologo di Aldo Grasso “Settant’anni di televisione”, il dialogo tra Paolo Valentino e Beppe Severgnini sul “Miracolo a Bruxelles” e “Romance power: perché per le donne vincono sempre i sentimenti” con la presentazione del nuovo libro “Una conquista fuori menù” di Felicia Kingsley, così come il gran finale di domenica sera con “Doppia coppia” di Neri Marcorè, Domenico Mariorenzi, Anaïs Drago e Chiara Di Benedetto e il Premio Comunicazione a Gerry Scotti.

Questi dati, raccolti poco dopo l’apertura delle prenotazioni – che come sempre sono gratuite per tutti gli appuntamenti – confermano il successo di pubblico del Festival: “Negli ultimi anni abbiamo avuto un boom di richieste immediatamente dopo l’apertura delle prenotazioni, e anche per questa edizione ci aspettavamo accadesse lo stesso. Ne abbiamo avuto conferma, ma a stupirci è il numero totale di prenotati e la quantità di eventi andati esauriti immediatamente – hanno commentato i direttori del Festival della Comunicazione Danco Singer e Rosangela Bonsignorio – Questa eccezionale partecipazione e presenza, che riguarda tutte le giornate del Festival e tutte le location nelle piazze e sul lungomare di Camogli, non è solo una dimostrazione di stima verso la nostra manifestazione, ma anche il segno tangibile della voglia di fare cultura assieme”.

Il Festival, che quest’anno propone un programma intenso e per certi versi coraggioso, all’insegna delle sollecitazioni sempre attuali del padre nobile Umberto Eco, conta oltre 160 ospiti e più di 100 eventi. Tutti gli appuntamenti del Festival della Comunicazione sono come sempre gratuiti fino a esaurimento posti. Per garantire la partecipazione agli incontri al numero più ampio possibile di persone, per gli eventi più attesi ci sarà la possibilità di assistere anche attraverso i maxischermi installati nelle altre location libere del Festival. Inoltre è possibile, per gli eventi che risultano al momento esauriti, che alcuni posti tornino disponibili a seguito di rinunce o disdette. Per gli eventi non ancora esauriti le prenotazioni resteranno attive anche nei prossimi giorni sul sito ufficiale, festivalcomunicazione.it.

Per gli eventi in Piazza Colombo e presso Barcollo&Barracuda non occorre la prenotazione. Tra gli eventi di queste location spiccano le rassegne stampa del mattino con Luca Bottura: venerdì 13 settembre dalle 10:00 insieme a Michela Ponzani, sabato 14 settembre a cavallo tra sport e scienza con Pierluigi Pardo e domenica 15 settembre nella scoppiattante accoppiata con David Parenzo. Ancora, le colazioni e gli aperitivi con gli autori, alcuni degli spettacoli e dei concerti serali, con ospiti come Fabio Genovesi, Francesco Carofiglio, Rancore, Beatrice Mautino con Dario Bressanini, Veronica De Romanis, Severino Salvemini, Monica Gori, Federico Ferrazza, Silvia Lavorano, Massimo Temporelli con Rodolfo Zunino, Vittorio Pettinato, Sara Rattaro, Giuseppe Dipasquale, Viola Graziosi, Luca Bottura e The Beatbox.