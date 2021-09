Oggi pomeriggio, a differenza di settimana scorsa, i campi del genovese non hanno dato luogo ad alcun pareggio.

Vittorie importanti per Campomorone, salito in cima alla classifica, Fezzanese, Cadimare, Athletic e Rivasamba, che avanzano in classifica a discapito delle restanti squadre, sconfitte in questa movimentata domenica sportiva

Sestrese 0 vs Fezzanese 1 (Baudi)

Sestrese: Rovetta, Delgado Gamarra, Di Sisto, Ghigliazza, Ansaldo, Padovan, Vagge, Caramello, Mura, Sighieri, Ranasinghe

A disposizione: Tirio, Bazzurro, Cova, Cappadona, Cuman, Piroli, Lanza, Tecchiati, Tomè.

Il tecnico della Fezzanese ha risposto con:

Mariani, Selimi, Gamberucci, Brizzi, Zavatto, Andrei, Cerchi, Grasselli, Tivegna, Baudi, Papi

A disposizione: Bleve, Stradini, Fabrello, Di Vittorio, Terminello, Gavini, Maglione, Frolla, Smecca.

Rivasamba 3 (2 Lessona, Cusato) vs Busalla 0

Rivasamba: Gaccioli, Sanguineti, Lasagna, Sanguineti, Queirolo, Vottero, Padi, Bagnato, Gandolfo, Cusato, Lessona

A disposizione: Granelli, Folli, Monteverde, Latin, Baldassarre, Tuvo, Sala, Padi , Strombolo.

Il tecnico del Busalla ha risposto con:

Montaldo, Erroi , Piccardo, Zunino, Monti, Fasan, Re, Siani, Repetto, Boggiano, Minutoli

A disposizione: Spano, Lo Gioco, Compagnone, Re, Sesta, Gottingi, Spano, Becciu.

Rapallo Rivarolese 0 vs Athletic Club 3 (Gaspari, Di Pietro)

Rapallo Rivarolese: Scatolini, Scarantino, Monarda, Ymeri, Chiappe, De Filippi , Chiarabini, Michelotti, Paterno, Panepinto, Bruzzi.

A disposizione: Risso, Zunino, Manfredi, Marella, Revello, Guarnieri, Storace, Viola, Audel.

Il tecnico del Athletic ha risposto con:

Bartoletti, Gallotti, Cataldo, Di Pietro, Donato, Lembo, Zinnari, Dondero, Bondi, Pagano, Giuliani.

A disposizione: Francini, Cicirello, Ottonelli, Lorefice, Gaspari, Croce, Zazzeri, Pandimiglio, Cagliani.

Baiardo 1 (Battaglia) vs Campomorone 3 (Buffa, 2 De Martini)

Baiardo: D’Amora, Ungaro, Giambarresi, Merialdo, Ruffino, Napello, Pascucci, Oliviero, Romei, Battaglia, Ferrario.

A disposizione: Traverso, Colamorea, Castro, Fraguglia, Gattiglia, Daniele, Peirotti.

Il tecnico del Campomorone ha risposto con:

Gianrossi, Concas, Lamonica, Bottino, Chiriaco, Agostini, De Martini, Trabacca, Gatto, Fassone, Buffo.

A disposizione: Ferrari, Calcagno, Dorno, Zola, Bortolai, D’Amoia, Curabba. Molassana 0 vs Cadimare 1 (Tonazzini)

Molassana: Carlucci, Mancini, Del Cielo, Siri, Beninati, Luciani, Grosso, Buffo, Biancato, Eranio, Farina.

A disposizione: Berardi, Di Pietro, Menini, Rapetti, Olica, Lucignano, Drago, Patini, Barabino.

Il tecnico del Cadimare ha risposto con:

Bertagna, Costa, Mazzali, Dieli, Mussi , Bertano, Della Pina, Berti, Corvi Dallara, Lazzari, Tomazzini.

A disposizione: Rossi, Parziale, Cardella, Pifronti, Ferdani, Pennucci, Bartoleti.

CLASSIFICA:

1 CAMPOMORONE 6 pt

2 RIVASAMBA 4 pt

3 CADIMARE 4 pt

4 ATHLETIC CLUB 4 pt

5 RAPALLO RIVAROLESE 1 pt

6 BUSALLA 1 pt

7 SESTRESE 1 pt

8 CANALETTO 0 pt

9 MOLASSANA 0 pt