Rivasamba: Gandolfo e Vottero: “Siamo partiti con il piede giusto, avanti così”

Sestri Levante. Il Rivasamba, dopo il pareggio esterno sul terreno del Cadimare, esordisce con il botto tra le mura amiche, superando (3-0) il Busalla.

Jack Gandolfo e capitan Vottero, analizzano la gara vinta, meritatamente, dai calafati.

“Siamo una squadra giovane, ma se giochiamo tutte le partite, come abbiamo fatto dal 25° minuto in poi, ci potremmo togliere tante soddisfazioni – affermano, all’unisono, Gandolfo e Vottero – al termine del match vinto ai danni del Busalla. Siamo partiti contratti, consentendo al Busalla di creare, ma, per fortuna, non capitalizzare alcune occasioni, noi siamo stati bravi a prendere partita in mano ed a concretizzare il nostro lavoro”.