In quattro su un’auto derubano un ambulante di un pacco di accendini: denunciati

Genova. Hanno derubato mentre si trovavano in auto a un semaforo, un venditore ambulante di un pacco di accendini. Protagonisti 4 cittadini rumeni di cui due donne. E’ successo ieri mattina in via Pra’.

A vedere la scena e a partire con la sua auto all’inseguimento dei 4 è stati un carabiniere fuori servizio che ha allertato nel contempo la centrale operativa dell’arma.

Grazie alle sue indicazioni diverse auto sono arrivate sul posto e poco dopo una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intercettato e bloccato il mezzo segnalato; i militari, identificati gli occupanti, hanno perquisito l’abitacolo dell’auto e trovato la refurtiva.

I quattro sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.