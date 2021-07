Intervista a Matteo Rossi, nuovo direttore generale del Molassana

Il Molassana ha presentato il nuovo direttore generale Matteo Rossi.

Ecco le sue parole: “Innanzitutto desidero ringraziare il presidente Gianni Franini che diversi anni fa mi ha accolto

nella grande famiglia del Molassana con i due miei figli all’epoca ancora piccoli e le famiglie Michelotti-Giansoldati per questa bellissima nuova opportunità”.

“Il calcio – prosegue – è una grande passione che ha sempre coinvolto tutta la mia famiglia e che ci ha permesso di stringere nuove amicizie, nuovi legami e di far crescere i ragazzi in un ambiente sano. Personalmente all’interno della società anch’io ho fatto un percorso che da dirigente di leva mi ha condotto fino a qui. Nonostante gli anni trascorsi, i valori sono però rimasti sempre gli stessi: i ragazzi al centro del progetto. Credo che il Molassana debba essere un luogo di incontro e di crescita soprattutto umana per ragazzi e famiglie. Con le sue attività deve tornare ad essere un punto di riferimento per il quartiere. L’obiettivo è creare un circolo virtuoso che permetta alla società di far crescere i propri ragazzi cercando di far emergere le loro qualità tecniche ma anche umane. Insomma fare calcio con il sorriso sarà il nostro piccolo grande obiettivo”.