Genova. Continua il lavoro della Polizia locale per liberare piazze e vie della città dai relitti dei veicoli abbandonati. Ieri, il 6º distretto territoriale ha bonificato il piazzale a mare di via San Giovanni d’Acri, a Cornigliano.

Tre i veicoli sequestrati perché privi di assicurazione. Un veicolo è stato rimosso. 41 le sanzioni per divieto di sosta. Alcune delle auto erano usate come ricovero da senza fissa dimora. Il piazzale è stato ripulito da Amiu.

Due veicoli, uno in via Bigliati e uno in via Brighenti, già censiti, sono in attesa di essere conferiti a centro di raccolta per la successiva demolizione.