Corso per soccorritori volontari in Croce Bianca Genovese: dal 7 ottobre partono le lezioni

Genova. Lunedì 7 ottobre 2024 alle ore 20:30, presso il Centro Formazione della Croce Bianca Genovese in Piazza Palermo 7r, prenderà il via il nuovo percorso formativo di primo soccorso organizzato dalla storica Pubblica Assistenza della Foce; il corso mira a formare e abilitare soccorritori volontari per svolgere servizi sanitari a carattere ordinario ed emergenziale presso la Croce Bianca Genovese nelle proprie sedi di Piazza Palermo 25r, Via di Santa Chiara 49r (Carignano) e Via Posalunga 66 B (Borgoratti).

Il corso, gratuito e della durata di un mese e mezzo circa, si articolerà in due lezioni settimanali (lunedì la parte teorica e giovedì la parte pratica), dalle 20:45 alle 22:45, per un totale di 13 incontri; il programma didattico prevede la trattazione, fra gli altri temi, della rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini, la disostruzione delle vie aeree, il trauma e tutti i presidi sanitari presenti sulle ambulanze.

“Questo corso è rivolto a persone di età superiore ai 16 anni -dichiara Federico Scacchetti, direttore sanitario della Croce Bianca Genovese- ed è destinato a formare i futuri soccorritori che opereranno a bordo dei nostri mezzi, sia per i servizi di emergenza sanitaria sia per i trasporti ordinari e i servizi sociali. Si potrà partecipare fin da subito a queste attività in qualità di Osservatori e al termine del corso si terrà un esame teorico e pratico, che conferirà la qualifica di ‘secondo soccorritore'”.

“È un’ottima occasione per tutti -afferma il Presidente della Croce Bianca Genovese, Walter Carrubba- sia per ragazze e ragazzi che volessero avvicinarsi al mondo del volontariato svolgendo un’attività estremamente utile e importante per gli altri ma anche per se stessi, sia per chi avesse del tempo libero in più da mettere a disposizione della comunità. In Croce Bianca Genovese c’è sempre bisogno di tutti, per tutti”, conclude Carrubba.

Per iscriversi al corso si può compilare il form all’indirizzo https://bit.ly/corsocbg2024 o inviare una mail a formazione@crocebianca.it, casella a cui si potranno anche richiedere eventuali ulteriori informazioni. Giovedì 26 settembre alle 20:30, presso il nuovo Distaccamento di Borgoratti recentemente inaugurato in Via Posalunga 66 B, si terrà invece un corso pediatrico gratuito, propedeutico all’apprendimento delle tecniche di base per la disostruzione delle vie aeree e il massaggio cardiaco, rivolto a tutta la cittadinanza. L’iscrizione è obbligatoria e per partecipare al corso a numero chiuso occorrerà iscriversi a questo indirizzo: https://bit.ly/corsopediatricocbg o inviare una mail a formazione@crocebianca.it.