Autostrada A12, da martedì al 27 febbraio chiusa di nuovo la stazione di Chiavari

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, continuano i lavori di ispezione e manutenzione della galleria “Della Moranda” situata presso lo svincolo di Chiavari, programmati in più fasi fino al 12 marzo.

Infatti, gli interventi in corso all’interno della galleria necessitano di chiusure consequenziali suddivise in più periodi poiché l’ammasso che ospita il fornice è costituito da ardesia che per sue peculiarità naturali consente di intervenire solo su alcune limitate porzioni in ciascuna delle fasi di lavorazione.

Pertanto, come da programma, la stazione di Chiavari sarà completamente aperta al traffico dalle ore 6:00 di sabato 13 febbraio per essere successivamente chiusa, in entrata e in uscita, dalle 7:00 di martedì 16 alle 6:00 di sabato 27 febbraio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Lavagna.