Autostrade, Genova trema per il maxi cantiere in A7: “Ci sveglieremo con la città in tilt”

Genova. Conto alla rovescia per il maxi-cantiere che da lunedì 15 febbraio fino alla fine di marzo creerà nuovi disagi sul nodo autostradale genovese. A partire dalle 6.00 verrà chiusa al traffico la galleria Montegalletto sulla A7 in direzione Nord.

La chiusura comporterà principalmente due interruzioni sui normali percorsi:

– per chi arriva da Genova Ovest o dalla A10 sarà impossibile proseguire verso Milano: obbligatorio prendere la A12 ed eventualmente uscire e rientrare a Genova Est

– per chi arriva dalla A7 in direzione sud non sarà possibile accedere alla A12: obbligatorio proseguire ed eventualmente uscire e rientrare a Genova Ovest

Per chi arriva da Levante sulla A12 è stato predisposto un bypass che consente di percorrere l’allacciamento A7/A12 contromano per poi rientrare in carreggiata all’altezza di Bolzaneto, con possibilità di uscire al casello. In questo tratto il traffico scorrerà su una sola corsia per senso di marcia, formando perciò un collo di bottiglia. Si potrà proseguire senza problemi in direzione di Genova Ovest e della A10.

Nel mondo della logistica si teme un nuovo disastro in termini di viabilità. “Le nostre sensazioni sono di grande preoccupazione – spiega Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto -. Abbiamo paura di svegliarci con una città in tilt. Purtroppo non è possibile prepararsi in alcun modo, vedremo dove sarà il maggiore impatto”.

“Grande tensione” anche nel mondo dell’autotrasporto, come spiega Giuseppe Tagnochetti coordinatore di Trasportounito: “A nostro parere si creeranno congestionamenti a salire dal porto vecchio verso Bolzaneto sulle strade urbane in Valpolcevera, e inoltre in area Genova Ovest per la discesa dei veicoli provenienti da Milano e diretti a Livorno obbligati a raggiungere la città per risalire. Ci sarà forte pressione poi sulle arterie autostradali cittadine della A10 e a salire sulla A26. Oltre alla preoccupazione la rabbia per i nuovi extra-costi dovuti agli allungamenti chilometrici obbligatori”.

Ovviamente il consiglio è quello di puntare sui percorsi alternativi (che a loro volta potranno essere congestionati):

– per chi entra alla barriera di Genova Ovest per raggiungere Milano l’itinerario consigliato è percorrere A10 e poi A26

– in alternativa percorrere la viabilità ordinaria per raggiungere il casello di Genova Bolzaneto.

– gli utenti in transito sulla A7 in direzione A12 per Livorno devono uscire e rientrare a Genova Ovest per poi riprendere l’A7 direzione nord e collegarsi con la A12.

Più vigili in città

È previsto un potenziamento – dalle 7 alle 20 – della presenza di agenti con 36 pattuglie aggiuntive. Alle 12 pattuglie per ogni turno (24 nell’arco della giornata) si affiancheranno in supporto ulteriori sei pattuglie per ogni turno (12 in totale).

Il presidio stradale delle pattuglie aggiuntive sarà assicurato in prossimità di: Ponte elicoidale, Varco Etiopia, Via Milano/via Pietro Chiesa, Cantore/Novotel, Rotatoria San Giovanni d’Acri, Rotatoria Tenco, Tea Benedetti/Ponte Romero, Rotatoria Trenta Giugno/via Ferri/via San Donà di Piave, Via N. S. della Guardia/Ponte Divisione Alpina Cuneense, Rotatoria Casello Genova Bolzaneto.

Quali lavori

Nel fornice sono previste attività di fresatura del rivestimento della calotta con la posa in opera di elementi prefabbricati completati con armatura e getti di calcestruzzo; data la particolarità dell’ammasso in cui è stata scavata la galleria – composta da argilliti di Montanesi – sono previsti preventivamente elementi di consolidamento tramite bullonatura radiale. Nell’esecuzione delle attività verranno utilizzati mezzi Jumbo per le perforazioni, piattaforme elevatrici, pompe per il getto di rivestimento e mezzi speciali per la posa dei conci prefabbricati.