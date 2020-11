Fotografata da Genova la Nebulosa Ostrica: ecco come diventerà il sole tra 4 miliardi di anni

Genova. Una foto della Nebulosa Ostrica è stata ripresa ieri notte da Marina Costa dell’Osservatorio Astronomico del Righi fra le 21 e l’una di notte. Si tratta di un avvistamento tutt’altro che raro per gli astronomi, ma comunque eccezionale per una struttura come quella genovese che non è certo paragonabile ai telescopi spaziali.

La Nebulosa Ostrica (Oyster Nebula, NGC 1501) dista circa 5mila anni luce da noi nella costellazione della Giraffa. Si tratta di una nebulosa

planetaria, cioè di una stella morente che non riesce a trattenere i suoi strati esterni e li lascia andare via nello spazio.

Ad emettere l’involucro gassoso, ricco di grumi e strutture turbolente, è la stella pulsante che splende al centro dell’immagine e che rappresenta ciò che il nostro sole diventerà fra circa 4 miliardi di anni.

L’immagine è la somma di ben 900 fotogrammi di pochi secondi di esposizione ripresi dal telescopio Nexstar 11 dell’Osservatorio Astronomico del Righi dotato di telecamera ZWO ASI 533 MC.