Centro storico, uomo accoltellato per strada in via del Campo

Genova. Un uomo è stato soccorso e portato d’urgenza all’ospedale Galliera dopo essere stato trovato con una profonda ferita da arma da taglio in un vicolo del centro storico di Genova.

Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 22e30. Sul posto i militi della Croce verde genovese. L’uomo si trovava tra via del Campo e piazzetta del Campo.

La zona è una di quelle dove, a partire da questa sera, non sarà possibile circolare liberamente per strada se non per raggiungere un’attività commerciale aperta o un’abitazione privata ma già in questi giorni, in teoria, in forza dell’ordinanza regionale anti-contagi, è vietato ogni tipo di assembramento. Cosa che assolutamente non accade.

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno assistito alla scena da lontano. Il ferito, che si dimenava ed è apparso molto agitato, non rischia di morire. E’ stato recuperato in codice rosso ma declassato a codice giallo all’arrivo in ospedale.

Forse una lite all’origine dell’accoltellamento, anche se l’uomo, uno straniero fra l’altro destinatario di un mandato di cattura, ha detto agli agenti delle volanti, di essere stato rapinato da due persone. Sull’episodio indaga la polizia.