Uomo accoltellato in via del Campo: arrestato l’aggressore, aveva ancora i vestiti sporchi di sangue

Genova. Arrestato in meno di 24 ore dalla polizia l’aggressore che la sera del 21 ottobre ha accoltellato un uomo in via del Campo. La vittima, un marocchino 38enne, era stata poi arrestata perché destinataria di un mandato di cattura.

L’aggressore, un algerino di 35 anni, pregiudicato, è stato sottoposto a fermo di pg per rapina aggravata dai poliziotti del commissariato Pré.

L’uomo è stato riconosciuto in via Petrarca e, perquisito, è stato trovato con addosso il coltello ancora insanguinato oltre agli stessi indumenti indossati la sera prima, macchiati di sangue.