Intitolare ad Alfredo Biondi la via del Tribunale di Genova: parte la petizione

Genova. Non si ferma la mobilitazione politica ma non solo per dedicare ad Alfredo Biondi una via o una piazza della città.

E dopo il voto in consiglio comunale, ora alcuni avvocati vanno oltre suggerendo la strada a cui potrebbe essere cambiata la denominazione.

L’iniziativa è dell’avvocato Lorenzo Macciò insieme al collega e consigliere comunale Mario David Mascia che individuano la via in via Portoria, la via del Tribunale di Genova.

“Con la presente petizione – scrivono nel testo della petizione stessa – ci si propone di sensibilizzare gli uffici pubblici affinché tale via sia – precisamente – individuata nel tratto di strada carrabile attualmente chiamata Piazza Portoria (la denominazione della piazza rimarrebbe allo slargo ove ora è posizionata la statua) in modo tale che l’indirizzo del Palazzo di Giustizia passi da Piazza Portoria, 1 a Via Alfredo Biondi, 1. In questo modo la memoria dell’avvocato Biondi sarebbe, per sempre, legata al Palazzo di Giustizia”.

La petizione è online sulla piattaforma change.