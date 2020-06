San Giovanni Battista, questa stasera il falò in piazza ma al massimo per 900 persone

Genova. In vista dei festeggiamenti per il patrono della città, molti gli appuntamenti in programma – alcuni da remoto – altri live, anche se contingentati. In piazza Matteotti non mancherà il tradizionale falò di San Giovanni, che verrà acceso intorno alle 23.30 dal sindaco Marco Bucci.

I cittadini potranno partecipare senza bisogno di prenotazione, ma in ottemperanza alle normative anti contagio e con un numero massimo di 900 persone, inoltre è obbligatorio indossare la mascherina. Sulla pavimentazione della piazza verranno posizionati bollini per il distanziamento. Sarà assicurato un servizio da parte dei volontari della Protezione civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Dalle 20,30 – Il Ghost Tour virtuale

Il Ghost Tour, un grande classico della notte di San Giovanni organizzato dal Circolo Culturale Fondazione Amon, partner del Comune di Genova, diventa virtuale. Sono previste otto tappe: la vecchina fantasma di vico dei Librai; la Misteriosa Dama Nera, una Strega Chiamata Caterina, Tommasina Spinola e il suo amor perfetto, il Fantasma dal Mantello di Porpora (chiesa San Donato); Branca Doria e la Colonna Macchiata di Sangue (chiesa San Matteo), il fantasma di Paganini (Palazzo Ducale); Leila Carbone il Fantasma dell’Opera (Teatro Carlo Felice). La guida turistica Roberta Mazzucco illustrerà gli aspetti storici e architettonici, mentre a raccontare le storie sarà Marco Alex Pepè, autore dei libri Genova Magica e Stregata e Liguria Magica e Stregata. Il tour virtuale, accessibile da smartphone e desktop, sarà visibile dalle ore 20.30 su www.visitgenoa.it e sul sito www.sangiovannix3.it.

Ore 22 – Il Concerto dell’Università

Cortile maggiore di Palazzo Ducale. Posti esauriti, si può seguire la diretta Facebook

La band dell’Università di Genova riproporrà il mitico concerto dei Dire Straits del 23 luglio 1983 al teatro Hammersmith Odeon di Londra. Un remake dei grandi successi del gruppo britannico, riproposti da Andrea Cervetto (voce e chitarra), Luca Sabatini (basso), Rodolfo Cervetto (batteria), Francesco Negri (tastiere), Luca Ambrosi (chitarra), Tamer Nassar (Sax), che eseguiranno pezzi iconici della musica rock, tra cui Romeo And Juliet, Sultans Of Swing, Tunnel Of Love. Per il terzo anno la band dell’Università di Genova, la Unigezz, specializzata in musica jazz e pop, accompagna la parte musicale del San Giovanni.

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

Le celebrazioni di San Giovanni coincidono quest’anno con il saluto al Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova per quattordici anni.

Ore 17.00 – Cattedrale di San Lorenzo – Santa Messa di saluto del Cardinale

I 200 posti in cattedrale sono riservati esclusivamente a Sacerdoti, Diaconi, Seminaristi, Autorità Civili e Militari. Sarà presente il sindaco Marco Bucci. Nella Basilica di Carignano (200 posti) e nella Chiesa di Santa Zita (200 posti) sarà montato un maxischermo per permettere ai fedeli lì convenuti di unirsi alla celebrazione in Cattedrale, ricevendo la Santa Comunione: non si potrà accedere liberamente, sono stati già distribuiti dei pass alle varie parrocchie. Al termine della Celebrazione eucaristica, il Cardinale, dal portone della Cattedrale, impartirà la benedizione alla Città, al porto e al mare con le Ceneri di San Giovanni Battista. In piazza San Lorenzo ci sono 60 posti già assegnati con pass. Poi, il cardinale si recherà nelle due chiese per un breve saluto di persona ai fedeli.

Ore 21,20 – 23,30, “La notte di San Giovanni”, diretta nazionale Tv su Rai Premium (canale 25 ddt), in streaming su RayPlay e sulla piattaforma digitale www.sangiovannix3.it

Genova punterà a un mix di tradizione e innovazione: i palazzi dei Rolli torneranno protagonisti in video dopo il grande successo della Rolli Days Digital Week che a maggio ha superato il milione di visualizzazioni. Inoltre ai droni sono state affidate le riprese sui panorami della città e sul Falò di San Giovanni Battista in piazza Matteotti il 23 giugno. In sintonia con ‘Torino Città del Cinema 2020’, nel centenario della nascita di Federico Fellini, il tema di Amarcord sarà eseguito dall’orchestra del Teatro Carlo Felice. E, in omaggio al Patrono, l’orchestra suonerà anche l’ouverture e la parte centrale dell’Oratorio di San Giovanni Battista di Alessandro Stradella: durante l’esibizione scorreranno le immagini della cattedrale che, secondo la tradizione, custodisce proprio le ceneri di San Giovanni.

E poi tanta musica con il giovane cantante Alfa, esponente di quella che si sta affermando come la “scuola genovese” di rap e trap, e con l’esibizione acustica di Vittorio De Scalzi, storico leader dei New Trolls ed esponente della scuola genovese dei cantautori; inoltre risate con lo sketch dell’attore e comico Maurizio Lastrico accompagnato dal maestro Pippo Lamberti. Anche i genovesi saranno protagonisti: nei giorni scorsi, in giro per la città, sono state realizzate mini-interviste ai cittadini, che verranno proiettate nello spezzone Vox Populi, in cui raccontano cosa chiedono al Santo Patrono.