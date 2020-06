San Giovanni, la Lanterna si colora con la bandiera di Genova. Domenica bus navetta per il faro

Genova. Questo mercoledì 24 giugno per la Festività di San Giovanni la Lanterna di Genova è aperta al pubblico.

Al tramonto di mercoledì il monumento simbolo di Genova cambierà colore e si tingerà di rosso e bianco come la bandiera della città. Come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova ha riaperto al pubblico da martedì 19 maggio, tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti: ingresso contingentato, necessità di dispositivi di protezione individuale e igienizzante, screening della temperatura corporea.

In più, la Lanterna è il primo museo ad utilizzare Fastpass, una app che consente ai visitatori di verificare in tempo reale i tempi di attesa e prenotare l’orario della visita, per evitare assembramenti lungo il percorso e facilitare gli accessi. Si consiglia inoltre l’acquisto online del biglietto.

È visitabile con orario estivo

▪ DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

▪ SABATO, DOMENICA E FESTIVI dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso 18.30)

Mercoledì 24 giugno: apertura festiva dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso 18.30)

Domenica 28 giugno torna la visita guidata “Ti porto alla Lanterna” con un doppio appuntamento: alle ore 9.30 e alle 15.30. In questa occasione torna anche la NAVETTA GRATUITA: dalle ore 10, a disposizione anche per chi non partecipa all’iniziativa.