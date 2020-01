Viabilità, quattro nuovi semafori intelligenti in arrivo a Genova: ecco dove

Genova. Dopo le sperimentazioni già avviate, altri quattro cosiddetti “semafori intelligenti”, in grado quindi di sanzionare attraverso un sistema di telecamere le infrazioni, saranno installati presso altrettanti incroci critici in città.

Ecco dove:

tra via Cantore e via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena

tra via Felice Cavallotti, via Caprera e via Orsini, al confine tra Albaro e Sturla

tra corso Gastaldi, via Anton Giulio Barrili e via Filippo Corridoni, tra San Fruttuoso e Albaro

tra viale Brigate Partigiane e corso Aurelio Saffi, alla Foce.

Ad annunciarlo Stefano Garassino, assessore comunale alla Sicurezza: “I genovesi devono essere sicuri anche quando guidano o attraversano la strada cosa che oggi non sempre accade. Anzi la nostra amata città detiene un record negativo circa gli incidenti”, scrive sulla sua pagina Facebook.